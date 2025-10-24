Det eneste man er enige om, er mer utslipp

Elektrifiseringen av sokkelen kan være over. Equinor vil droppe minst to av sine tre planlagte prosjekter. Det er mye billigere å fortsette å slippe ut, selv med klimakvoter.

Fasit blir at oljebransjen kutter 35 prosent av utslippene sine, ikke 50 prosent, slik de lovet Stortinget i forbindelse med den rause oljeskattepakka.

Energiminister Terje Aasland (Ap) sier at feltene som gjenstår, vil få høyere utslippskostnader og derfor stenges ned i årene som kommer. Men under panseret jobbes det iherdig med å unngå dette.

Skal utrede CO 2 -avgiften

Sporene i statsbudsjettet er tydelige. Det handler om såkalt dobbel virkemiddelbruk, som betyr at oljebransjen både betaler CO 2 -avgift og kjøper EU-kvoter.

Energidepartementet uttrykker bekymring over at felt blir stengt ned for tidlig og at «det kan bli dyre «utsleppsreduserande tiltak»...» [departementets hermetegn].

Kommentar Det rakner for Sp, mens MDG bryter sperregrensa. Det må vises i politikken

Finansdepartementet beskriver ordningen som uhensiktsmessig, og nå skal ordningen utredes. Ikke bare med hensyn til utslipp, men også med vekt på verdiskaping og olje og gass-leveranser, ifølge budsjettet.

«Ingen klimaeffekt»

Oljeselskapene trekker allerede klimakvotene fra på oljeskatten, og betaler dermed mindre enn andre typer industri.

Nå varsler regjeringen en generell opptrapping av CO 2 -avgiften – men ikke for sokkelen .

Ifølge Finansdepartementet vil det gi en mer effektiv klimapolitikk, «ettersom avgift i tillegg til kvoteplikt har begrenset eller ingen klimaeffekt».

Det er en vågal påstand. Prisen på utslipp har gjort elektrifisering lønnsomt for selskapene, noe som beviselig har kuttet millioner av tonn fra sokkelen.

Det er heller ikke slik at gassen vi sparer, automatisk sendes til Europa og brennes der i stedet. Gassrørene er allerede fulle, og Europa setter ikke opp flere gassturbiner fordi norsk sokkel stenger sine.

Tvert imot går gass-etterspørselen i EU nedover.

Ingen troverdige alternativer

Til tross for store utslippskutt, vil ingen lenger feire seieren. Tvert imot vil de fleste partiene på Stortinget stoppe elektrifiseringen, selv om de ikke har noe troverdig alternativ.

Noen gir blaffen i klimapolitikk. Men at SV og MDG kjemper imot elektrifisering, er naivt.

Trolig bygger det på et håp om at nedstenging skal rykke nærmere, hvis det ikke blir kraft fra land.

Men det er ikke politisk flertall for å stenge ned sokkelen før tiden. Verken ved å sette sluttdato, eller ved å øke CO 2 -avgiften. Tvert imot.

Når selskapene selv vurderer det som mer lønnsomt å ikke elektrifisere, er det en gåte hvordan det skulle gi raskere nedstenging.

Frp tøffer seg

Det er ikke stemning for å tvinge gjennom dyrere løsninger som flytende havvind eller CO 2 -fangst, slik SV ønsker.

Tøffer seg: Tor Mikkel Wara (Frp) ønsker å tillate gasskraftverk. Det er allerede lovlig. Og veldig ulønnsomt. Foto: Marius Jørgenrud

Frps løsning er å tillate bygging av gasskraftverk i på land, uten karbonfangst, for å gi strøm til plattformene.

De bare tøffer seg; det er allerede fullt lovlig å bygge gasskraftverk i Norge.

Men det gjøres ikke. Tvert imot kjempet Equinor i årevis for å få legge ned gasskraftverket på Mongstad. Årsaken er enkel: Pengene rant ut. Vi snakker milliarder.

Bygg gasskraft hvis du kan

Reservegasskraftverkene i Midt-Norge – som kostet Statnetts over 2 milliarder og aldri ble tatt i bruk – er solgt til Tyrkia og Honduras.

Frp vil også at gasskraftverk skal slippe CO 2 -avgift. Det er for det første urealistisk. Hvorfor skulle gassturbiner på land få en annen avgift enn gassturbiner på sokkelen?

For det andre ble gasskraftverket på Kårstø lagt ned til tross for gratis utslippskvoter.

Da hadde det felt en regjering og tapt to milliarder.