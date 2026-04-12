Derfor feiler vekstselskaper etter at de har lykkes

Det er lett å forklare hvorfor selskaper sliter i dagens marked. Kostnader øker, etterspørselen faller, og marginene presses. Men dette er bare halve bildet. I arbeidet med vekstselskaper ser jeg et annet mønster. Mønsteret er av et som ofte starter lenge før likviditeten forsvinner. Og problemet er ikke nødvendigvis markedet. Problemet er det som skjer internt når selskaper vokser.

Mange selskaper overvurderer nemlig vekst og undervurderer kompleksitet. Når etterspørselen er høy, tas det beslutninger raskt. Man ansetter flere, kjøper inn mer varer, utvider tilbudet og binder opp kapital i forventning om videre vekst. I øyeblikket fremstår det både rasjonelt og helt forståelig. Derimot oppstår det en utfordring når veksten ikke materialiserer seg som forventet.

Plutselig sitter man med:

for høye kostnader

for stort varelager

en organisasjon eller bedrift som ikke er rigget for effektiv gjennomføring

Ubalanse

Vekst er ikke et problem i seg selv, men kan likevel bli det som velter selskapet, skriver Mikkel Sibe.

Dette er ikke nødvendigvis dramatiske feil. Tvert imot er det ofte summen av mange små beslutninger som isolert sett gir mening. Samlet derimot skaper de en operasjonell ubalanse.

Jeg har sett selskaper med gode produkter og tydelig etterspørsel, som likevel ikke lykkes fordi de ikke klarer å konvertere aktivitet til lønnsom drift. Mange selskaper har:

kunder, men ikke marginer

trafikk, men ikke struktur

planer, men mangler gjennomføringsevne

Voksesmerter

Et gjennomgående trekk er at organisasjonen eller bedriften vokser raskere enn evnen til å styre den. Ledelsen blir sittende tett på drift, beslutninger tar lengre tid, og prioriteringer blir mer reaktive enn strategiske. Samtidig fortsetter kostnadsbasen å øke. På et tidspunkt blir det synlig i regnskapet. Men da har utviklingen ofte pågått over tid.

Et annet kjennetegn er at åpenbare tiltak ikke nødvendigvis løser problemet. Man justerer priser, legger til nye produkter eller tester nye konsepter. Men uten kontroll på kostnadsstruktur og gjennomføring, gir dette ofte begrenset effekt. Dermed blir den underliggende utfordringen den samme, nemlig for mange aktiviteter, for lite fokus og en struktur som ikke støtter veksten.

Det er først når selskaper begynner å jobbe systematisk med:

kostnadsnivå

operasjonell struktur

og tydelig prioritering

at utviklingen snur. De mest hardføre selskapene er ikke nødvendigvis de som vokser raskest, men de som klarer å tilpasse organisasjonen eller bedriften i takt med veksten. For vekst i seg selv er ikke problemet. Men uten struktur, disiplin og gjennomføringsevne kan vekst bli det som til slutt velter selskapet.