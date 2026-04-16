Tar med norske vekstselskaper til MIT

En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

– Å være entreprenør er ikke en medfødt egenskap, sier Owe Hagesæther, som leder den Bergens-baserte klyngen GCE Ocean Technology.

Hovedtema i ukens podkast-samtale er programmet Scale Up Now, som Hagesæther & Co tilbyr bedrifter som er i vekst og ønsker å skalere virksomheten.

Bedriftene, som kan komme fra alle bransjer, inviteres til superuniversitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT), der de gjennomgår et skreddersydd program. En rekke norske bedrifter har allerede deltatt i programmet, som kjører sin neste runde til høsten.

Owe Hagesæther leder programmet som tar med seg norske bedrifter til MIT. Foto: GCE Ocean Technology

Programmet har bidratt vesentlig til at mange av de deltagende bedriftene har «sett lyset», skal vi tro tilbakemeldinger i ettertid.

Og selv om tilbudet er basert på rause bidrag fra en vestlandsbasert stiftelse, er muligheten også åpen for folk fra andre steder i landet. Opp gjennom årene har flere titalls bedrifter deltatt i programmet, som strekker seg over tre måneder.

Lekende læring

I ukens podkast kan du høre mer om hva som skal til for å bli vurdert som deltaker i programmet, metodikken som benyttes og hvilke resultater som er mulig å oppnå. Et stikkord er edutainment, sier Hagesæther, altså en god miks av læring og underholdning.

– Vi tilbyr norske selskaper en unik mulighet til å samarbeide med MIT og bygge radikal vekst gjennom et program som kombinerer undervisning, casestudier og mentoring, sier Hagesæther.

– Man setter i system måten å utvikle et selskap på.