Denne ladestasjonen plugger seg til bilen automatisk

Det har lenge vært snakk om trådløs lading som en løsning for å gjøre det mer praktisk å lade biler. Enkelte prosjekter er også rullet ut.

Det er likevel ulemper med slike løsninger, og den største er antakeligvis at det må ettermonteres utstyr i eksisterende biler dersom de skal kunne ta i bruk et eventuelt fremtidig nettverk av trådløse ladestasjoner.

Alle elbiler er imidlertid utstyrt med en strømkontakt. Et alternativ til trådløs lading kan være en løsning hvor ladestøpselet automatisk kobles til bilens kontakt. Det har vært gjort flere eksperimenter med slik teknologi.

Robotslange

I 2015 viste Tesla frem en prototyp av en «slangerobot» som selv kobler seg til bilens ladeport. Det har foreløpig ikke materialisert seg i form av produkter tilgjengelig for kunder, men senest i oktober 2020 indikerte Tesla-sjef Elon Musk i en Twitter-melding at en slik slangerobot fremdeles er planlagt som en fremtidig løsning.

Tesla er ikke alene om å tenke i slike baner. I 2019 presenterte Volkswagen et lignende konsept; en robotarm som finner veien til ladeluken på bilen og automatisk setter i gang ladingen. Forskjellen er at Volkswagen så for seg en robot med innebygget batteribank, som kan finne veien til din bil på parkeringsplassen slik at du kan få lading uten engang å måtte tenke over hvor du setter fra deg bilen.

Kinesiske Aiways hadde omtrent samme idé da de i 2019 viste frem sin laderobot ved navn Carl. Konseptet er utstyrt med 30 eller 60 kilowattimer batteri, bestilles via en app og kommer til bilen din. Det finnes flere eksempler på slike konsepter.

Ford tester eget konsept

Og nå er det Fords tur. De tester for tiden en ladestasjon som kobler seg selv til bilen din, skriver bilprodusenten i en pressemelding. Deres konsept ser tilsynelatende mer ut som Teslas 2015-konsept, ved at laderoboten er stasjonær.

Ifølge Ford kan teknologien på sikt gjøre at ladeprosessen blir helautomatisert. Det kan komme personer med funksjonsnedsettelse til gode. Det er ikke nødvendigvis like enkelt for alle å håndtere en potensielt stor og tung ladekabel.

Ford peker også på at automatiserte ladeløsninger vil være nødvendig når biler skal bli selvkjørende.

Robotarmen som styrer ladepluggen er utstyrt med et kamera som hjelper den med å finne ladekontakten. Lading startes og avsluttes via en egen app. Når bilen er fulladet kobles ladepluggen automatisk ut av bilen.

Konseptet er utviklet ved universitetet i Dortmund i Tyskland. Ford ser for seg at det kan brukes både på offentlige ladestasjoner og hjemme.

Neste steg er ifølge pressemeldingen et oppfølgingsprosjekt med Ionity som skal se på hvordan robotstasjonene kan videreutvikles. Så skal det nevnes at Ford omtaler løsningen som noe som en gang i fremtiden kan bli en del av deres ladenettverk. Hvorvidt det faktisk blir et kommersielt tilgjengelig tilbud er dermed høyst usikkert.