– Vi bruker åtte måneder på å designe og produsere noe andre ville brukt flere år på.

Det sier Sigurd Werner-Torgersen, leder i Revolve NTNU, til TU. Siden i fjor høst har teamet på drøyt 60 NTNU-studenter samarbeidet om å designe og produsere en fullelektrisk racerbil.

Nå skal over 30 medlemmer reise til Nederland for å konkurrere i Formula Student (FS), studentvarianten av Formel-ligaene. Formula Student arrangeres av Institution of Mechanical Engineers og er verdens største ingeniørkonkurranse for studenter innen motorsport.

Bilens sjåførgrensesnitt. Foto: Revolve NTNU

Siden 2012 har gruppa designet én ny bil hvert år, og siden 2017 har de laget to biler i året, én førerløs og selvkjørende i tillegg til én som kan kjøres.

Bilene bygges for å konkurrere i FS og FS Driverless, der sistnevnte er en egen klasse for førerløse biler.

For første gang i år har teamet bygd en bil som skal konkurrere i begge klasser.

– I år har det blitt ekstra mange kompromisser med tanke på at vi har slått sammen det førerløse med det sjåførstyrte. Så vi har måttet finne en rimelig middelvei mellom vekten og ytelsen til de førerløse systemene, sier Werner-Torgersen.

Det innebærer at mange deler har måttet redesignes helt. Blant annet bilens monocoque, eller selvbærende karosseri, som har vært tilnærmet uendret de siste fire årene. De nye systemene gjør at årets bil er ni kilo tyngre enn fjorårets.

– Bilen er designet for å tåle det den blir utsatt for og ikke noe mer. Så den er bygget for å være så lett som mulig, men det øker også sannsynligheten for at noe går i stykker, forteller han.

Fakta om årets Revolve-bil Vekt: 162 kg (uten sjåfør) Ytelse: 4 x 35kW motorer (én i hvert hjul). Totalt 115 hestekrefter. Nedoverkraft: 1000N ved 60 km/h Topphastighet: 120 km/h 0-100 km/h: Rett over 2 sekunder Egenutviklet batteripakke med en kapasitet på 6.8 kWh Autonom funksjonalitet – skal kjøre like fort med og uten sjåfør

Legger ned 40 timer i uka

I Formula Student testes bilen i en rekke statiske og dynamiske øvelser. Foruten racing-øvelser vurderes teamet på produktutvikling og ingeniørarbeid.

Prosjektleder Sigurd Werner–Torgersen i Revolve NTNU. Foto: Privat

– Blant de dynamiske øvelsene konkurrerer vi i klassisk banekjøring, der det er førstemann til å tilbakelegge 22 kilometer, i tillegg til akselerasjonstester og en skid pad-øvelse som tester bilens svingeegenskaper, sier Werner-Torgersen.

I fjor kom laget på 1. plass i skid pad-øvelsen og 3. plass i ingeniørdesign i den tyske FS-konkurransen.

Det er alt annet enn lett å få til. Werner-Torgersen forteller at hvert medlem av Revolve setter av drøyt 40 timer i uka til å jobbe med prosjektet. NTNU har siden 2015 belønnet prosjektmedlemmene med 15 studiepoeng.

– Det er i praksis en fulltidsjobb. Vi er en gjeng med uerfarne studenter som går inn i et veldig avansert og tidskritisk prosjekt. Men det inkluderer naturligvis mye moro, sier han.

Det skrives også to masteroppgaver på årets bil.

Springbrett til Formel 1

I forkant av årets sommerens konkurransesesong har teamet testet årets bil døgnet rundt på Værnes utenfor Trondheim. Der har de fått låne en del av flystripa til Værnes Garnison.

– Vi har to testcrew på Værnes, et dagskift som testkjører bilen og et nattskift som fikser ting som eventuelt går i stykker gjennom dagen, forteller Werner-Torgersen.

Årets team. Bilde: Trond He

I løpet av sommeren planlegger teamet å delta på FS-konkurranser i Ungarn, Tyskland og Nederland. I motsetning til typiske Grand Prix-konkurranser i Formel-ligaene arrangeres FS-konkurransene uavhengig i hverandre, og de løper over en hel uke av gangen.

Werner-Torgersen forteller at flere tidligere Revolve-medlemmer har tatt steget videre til Formel 1.

– Vi har folk som har blitt ansatt i Formel 1-lag som Alpine og Mercedes. I tillegg reiser en fra årets team til England for å jobbe med Red-Bull-laget nå om sommeren.