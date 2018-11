Delta i TU Byggs julekonkurranse «Pepperkakebygget 2018»

Siden lanseringen av Teknisk Ukeblads nisjesatsing TU Bygg i mai i år, har vi redaksjonen skrevet om en rekke norske bygg og byggeprosjekter. Vi lærer sakte, men sikkert å kjenne bygge- , eiendoms- og arkitekturbransjens problemstillinger når signalbygg skal reises eller bevares.

I ukene før jul vil vi også utfordre våre lesere til å kjenne på hvordan det er å bygge et bygg med særpreg. Vi ber dere ta fantasien i bruk og bli med på en julekonkurranse:

Lag en pepperkakehus-variant av et valgfritt bygg i Norge. Det kan være alt fra gammelt, nylig oppført eller under planlegging. Saml sammen gode kollegaer til et bedriftslag, eller bygg med familie og venner. Eller kanskje vil du ha full råderett og bygge alene?

Terskelen for å delta skal være lav, men vi ønsker dokumentasjon både av prosessen og det ferdige bygget, helst fra flere vinkler. Bilder er nok, video er et pluss. Innsendte bim (bygningsinformasjonsmodeller) er heller ikke en ulempe.

Det hele vil resultere i en bildeserie vi publiserer rett oppunder jul. I tillegg kårer vi en vinner som får en julekurv fra julenisjen TU Bygg, med marsipan og annet julesnacks, og tre termoflasker i høy kvalitet med logoen vår på.

Send inn bilder og eventuelt video, pluss en kort beskrivelse av hvem dere er og tanken bak pepperkakebygget, til bygg@tu.no.

Merk emnefeltet med «Pepperkakebygget 2018»

Konkurransen avsluttes torsdag 20. desember kl 23:59.

For å unngå byggskader på pepperkakehuset, hent gjerne kunnskap og inspirasjon fra Sintef Byggforsk.

Inspirasjon fra julenisjen TU Bygg

Hvilket bygg som skal få æren av å bli tolket, parodiert eller hyllet (alt etter som) bestemmer dere selv. Vi har likevel kommet opp men noen forslag:

Det nye Munchmuseet

Det nye Munchmuseet er 60 meter høyt og formet som det greske tegnet lambda. Bygget skal stå ferdig i desember neste år, men vi utfordrer deg til å ferdigstille pepperkakeutgaven i år. Hvor mye sukkerknekk som må til for å forme den fem etasjes høye knekken på tårnet? Les mer og se bilder av bygget her.

Det nye Munchmuseet i Bjørvika i kranførerperspektiv. Foto: Eirik Urke

Nordlyskatedralen i Alta

En kirke utformet som en spiral står i enden av gågata i Alta kommune. Nordlyskatedralen ble tegnet av Link Arkitektur og Schmidt Hammer Lassen arkitekter. Det stod ferdig i 2013 og er 47 meter høyt. En utfordring å lage buede pepperkakevegger.

Arkitektene bak Nordlyskatedralen i Alta ble nominert til Nordnorsk arkitekturpris i 2013 for sitt design. Foto: Tuva Strøm Johannessen

Røkke-tårnet / «Det store blå»

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tidligere i høst lanserte Aker-eide FP Eiendom planene for det rundt 60 etasjer høye bygget «Det store blå» som er tegnet av den svenske arkitekten Gert Wingårdh. Bygget skal ha en assosiasjon til et fyrtårn. Planen er at skyskraperen skal være hovedkvarter for REV Ocean, et verdensledende havsenter, på Fornebu i Bærum kommune. Bygget, som kun er under planlegging og venter på å godkjennes av kommunen, blir 80 meter høyere enn Oslo Plaza om den blir virkeliggjort, og er isåfall forventet ferdigstilt i 2023. Flere av naboene er imidlertid skeptiske til planene.

Bygget er kjent for å kunne bli Norges første skyskraper, på hele 200 meter (nesten dobbelt så høyt som landets høyeste bygg i dag). Ytre særpreg (foruten at bygget er kjempehøyt) er den trappelignende strukturen på den ene siden. Les mer om bygget her.



Powerhouse Brattørkaia

Powerhouse Brattørkaia.

Arbeiderne på Brattørkaia i Trondheim er i innspurten på byggingen av Norges største nybygde plusshus. Etter planen flytter leietakerne inn i kontorlokalet mars 2019. Bygget vil produsere mer energi enn det som blir brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget. De skal bli del i et storskala demoprosjekt for hvordan utnytte og kontrollere energifordeling mellom ulike aktører i et nabolag. Hvor mye strøm produserer ditt pepperkakehus?

Bygget har 8 etasjer og 18 200 kvadratmeter areal, og er tegnet av Snøhetta og bygget av Skanska for byggherre Entra ASA. I tillegg til å være kjent for sine innovative plusshusløsninger, har bygget et ytre særpreg med den store runde åpningen midt på det skrå taket vendt mot byen. Les mer om bygget her.

Innendørs skihall på Lørenskog

Illustrasjon av prosjektet Snø, den nye innendørs skihallen som bygges på Lørenskog. Illustrasjonsfoto: Halvorsen & Reine AS / BetonmastHæhre

I disse dager bygges en enorm innendørs skihall på Lørenskog. Det 50.000 kvadratmeter store bygget har yttervegger som lener seg innover og påkostede fasadeelementer av aluminium, polykarbonat, tørrsteinsmur og glassfelt. Arkitektens visjon var en smeltende isbre. En pepperkakeversjon av dette bygget tar fantasien rett inn i «Winter Wonderland». Les mer om bygget her.