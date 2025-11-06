Abonner
De leverer sjødroner over hele verden

– En logisk plass å drive et høyteknologiselskap, sier Maritime Robotics-sjefen. Trondheim-selskapet produserer autonome sjødroner til bruk på en rekke felt.

Maritime Robotics' satsing på maritime droner er temaet for praten med Vegard Evjen Hovstein i ukas podkast.
Maritime Robotics' satsing på maritime droner er temaet for praten med Vegard Evjen Hovstein i ukas podkast. Foto: Jan M. Moberg
Jan M. MobergJan M. Moberg– Teknologiredaktør
6. nov. 2025 - 16:48
Brattørkaia, Trondheim: På kaia, rett ved Rockheim, finner du Maritime Robotics, som i 20 år har designet og produsert maritime droner. I ukens utgave av podkasten Teknisk sett snakker vi med selskapets administrerende direktør Vegard Evjen Hovstein om dronebruk på havet. 

Starten for virksomheten kom som følge av etterspørsel fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. 

Etterhvert har imidlertid virksomheten og produktspekteret utviklet seg betydelig. Bruksområdene selskapet nå leverer sjødroner til, omfatter alt fra repeterbar havbunnskartlegging til fiskeri og oppdrett. Og selvfølgelig har nå også forsvarssektoren et superaktuelt segment og marked. 

– Det er ute i verden slaget står, men det er fantastisk å sitte i Trondheim, sier han.

Autonom lønnsomhet

Hovstein & Co. har gjennom to tiår utviklet og levert autonome droner på løpende bånd. Selskapet har hittil levert nær 250 installasjoner over hele verden.

Dronene, som i praksis er små båter, er beregnet for bruk på havets overflate. Fartøyene kan monteres med sensorer tilpasset bruksområde og kan leveres i forskjellige størrelser fra et par meter og til oppunder ni meters lengde.  

Ved første øyekast ligner den nesten en rib, men det er sensorer, ikke turister, om bord. Foto:  Maritime_Robotics
Ved første øyekast ligner den nesten en rib, men det er sensorer, ikke turister, om bord. Foto:  Maritime_Robotics

At fartøyene er autonome – altså kjører og styrer ubemannet – er selve kjernen i selskapets produktstrategi. Ikke bare gjør autonomien at kostnadene ved operasjon og drift faller vesentlig, men fartøyene kan også bygges mindre og med lavere driftskostnader enn om det var nødvendig med bemanning om bord. 

Sammenlignet med bemannede fartøyer kan kostnadene til drivstoff reduseres med opptil 95 prosent, hva angår enkelte oppdrag. 

Begynte å fly

Til tross for alle de spennende nisjene og bruksområdene er det selve autonomien som er kjernevirksomheten til Maritime Robotics.

Utgangspunktet for 20 år siden var luftdroner, men fokuset ble raskt endret til maritime overflatefartøy. Ikke minst var miljøer fra NTNU og FFI førende for etableringen og utviklingen av virksomheten. 

– En logisk plass å drive et høyteknologiselskap, påpeker Hovstein.

En tjeneste fra