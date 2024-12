– Det er en skikkelig dårlig idé, er den spontane reaksjonen fra administrerende direktør Kristian Jensen i bransjeorganisasjonen Green Power Denmark, som fungerer som talerør for dansk energisektor.

– Det vil være en skam for forbrukere både i Norge og Danmark om vi ikke kan fortsette det gode samarbeidet, sier han til NTB.

Onsdag ble det kjent at også Arbeiderpartiet går inn for å skrote to utenlandskabler til Danmark når de blir utdatert i 2026. Senterpartiet har lenge gått inn for det samme.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold RFID-teknologien: en strøm av nye bruksområder

Klart råd

Jensen framholder at å handle strøm over landegrensene bidrar til å senke prisene.

Han viser til en rapport fra EUs energibyrå ACER som viser at internasjonal handel har bidratt til å senke prisene med milliarder av euro.

– Vi har ikke bare i Danmark, men i hele Europa sett at det å handle over landegrensene senker prisene, sier Jensen.

Han har et krystallklart råd til regjeringen:

– Hvis de vil ha lavere strømpriser, må de fortsette å handle strøm over grensene. Det å importere og eksportere strøm til Europa gjør at norske forbrukere får billigere strøm, slår han fast.

– Norge vil få et problem

Han viser også til at det i sommer var negative priser på strøm i Danmark.

– Da fikk Norge svært billig strøm fra oss, sier han.

Jensen mener også at kabelkuttet vil skape vanskeligheter for Norge.

– Norge vil få et problem fordi det norske strømforbruket stiger, mens elproduksjonen ikke øker tilsvarende. Uten en forbindelse til Danmark vil Norge bli nødt til å produsere strøm med fossile brensler, sier han.

– Hvis ikke Norge vil handle strøm med oss, finner vi andre land i Europa å handle med, sier energidirektøren og viser til at Danmark nå er i ferd med å bygge ut 1 gigawatt havvind, som skal stå ferdig i 2028.

I tillegg bygges det mye sol- og vindkraft.