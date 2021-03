Danmark stanser bruk av AstraZeneca-etter dødsfall

Bergen kommune setter bruken av AstraZeneca-vaksinen på pause fram til Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket har avklart situasjonen.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune sier til Bergens Tidende at de synes meldingene fra Danmark er så pass alvorlige at bruken av vaksinen blir satt på pause umiddelbart.

Danmark og flere europeiske land har stanset bruken av vaksinen på grunn av mistanke om at den kan føre til alvorlige blodpropper. Det er ett dødsfall i Danmark knyttet til saken.

Det er ikke påvist en sammenheng mellom tilfellene og vaksinen.

– Vondt å få en slik nyhet

De andre landene som har innstilt bruken av koronavaksinen, er Østerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, Ifølge Euronews.

Statsminister i Danmark Mette Frederiksen sier at vaksinen er satt på vent til myndighetene har skaffet til overblikk over bivirkningene.

– Selvfølgelig er det vondt å få en slik nyhet, men først og fremst er det riktig å undersøke saken, når det er risiko forbundet med en vaksine, sier statsministeren.

– Pasientsikkerhet viktigst

AstraZeneca, som har utviklet vaksinen i samarbeid med Oxford-universitetet, opplyser at legemiddelselskapet er klar over at det undersøkes en mulig sammenheng mellom selskapets vaksiner og blodpropper.

Men det vil ikke kommentere individuelle saker. I stedet understreker selskapet at det har pasientsikkerhet som høyeste prioritet.

– Vaksinens sikkerhet er grundig undersøkt i fase 3-studier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres godt, skriver det svensk-britiske selskapet i en kommentar til nyhetsbyrået Ritzau torsdag.

FHI: I dialog for å avklare situasjonen

Danmarks statsminister sier det er for tidlig å konkludere om betydningen av de dårlige nyhetene. Det er landets helsedirektorat som har opplyst om de alvorlige tilfellene av blodpropp. Frederiksen henviser til helsemyndighetene for nærmere opplysninger.

Det danske helsedirektoratets sjef Søren Brostrøm oppgir at det ikke var noen enkel beslutning å ta midt i en stor massevaksinering.

– Men nettopp fordi vi vaksinerer så mange, må vi reagere i rett tid når det fines mulige alvorlige bivirkninger, skriver han i en kommentar.

Folkehelseinstituttet undersøker om også Norge må ta grep.

– FHI er i dialog med Legemiddelverket for å avklare situasjonen og kommer tilbake når vi har mer informasjon, skriver FHI på Twitter.

Hastemøte i legemiddelverket

Ifølge danske myndigheter er de europeiske legemiddelverkene i gang med en granskning av om vaksinen kan føre til blodpropp.

– Dette er en alvorlig situasjon som vi vil ta veldig alvorlig i Norge, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til VG.

Overlege Sigurd Hortemo i legemiddelverket sier til Dagbladet at de er klar over at det er meldt noen tilfeller av blodpropp blant yngre i både Østerrike, Danmark og andre land, men at det foreløpig ikke er fastslått at det er noen sikker sammenheng med vaksinen.

– Dette vil undersøkes nøye. Danmark har valgt å stoppe bruken av vaksinen mens dette pågår. Legemiddelverket og FHI vil vurdere om det er aktuelt også i Norge, sier han.