– Fra mitt synspunkt er det fornuftig å utplassere ikke bare amerikanske soldater på Grønland, som har vært tilfellet til nå, men også i fremtiden å vurdere å plassere soldater fra EU der, sier Robert Brieger til den tyske avisen Welt am Sonntag.

Den uttalelsen må stå for Briegers regning, sier Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

– Det er ikke et tema som har vært drøftet verken i kongeriket, i EU for øvrig eller blant medlemslandene, sier forsvarsministeren.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Unngå signal- og strømintegritetsproblemer: Kritiske tips for elektronikkingeniører

Uklart hvilke oppgaver

EUMC er det høyeste militære organet i Det europeiske råd og har en rådgivende funksjon. Det består blant annet av forsvarssjefene fra EU-landene.

Det er uklart hvilke oppgaver som eventuelt skulle løses og hvilke soldater som skulle kunne bli utplassert der. EU har ingen felles hær og en begrenset forsvarspolitisk rolle.

Før det kan bli virkelighet, kreves det også en politisk beslutning, understreker den østerrikskfødte generalen.

USAs president Donald Trump har igjen uttrykt ønske om å ta kontroll over Grønland, som han også gjorde i 2019 under sin første presidentperiode. Han har nektet å utelukke bruk av økonomisk eller militær makt for å få viljen sin.

Strategisk viktig

USA har siden andre verdenskrig hatt soldater utplassert på Grønland med tillatelse fra Danmark. Nå er det kun én amerikansk forsvarsbase igjen nordvest på Grønland. Pituffik Space Base, tidligere kjent som Thule-basen, har blant annet et radarsystem som kan varsle om missiler i luften.

Også Danmark har en militær tilstedeværelse på Grønland.

I tillegg til strategisk viktighet viser Brieger til store naturressurser som en årsak til interesse rundt Grønland.

– Isen smelter mer og mer som følge av klimaforandringer, og det skaper et visst potensial for anspenthet mot Russland og kanskje også Kina, sier generalen.