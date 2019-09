Daimlers nye forbrenningsmotorer kan være selskapets siste

Daimlers utviklingssjef Markus Schäfer sier i et intervju med tyske Auto motor & sport at de foreløpig ikke har planer om å utvikle nye forbrenningsmotorer. Dermed kan de siste forbrenningsmotorene også være selskapets siste.

I 2016 introduserte selskapet OM654-motoren, den første av FAME-motorene (Familiy of Modular Engines) som de siste årene er puttet i selskapets diesel og bensinbiler.

Nå skal selskapet konsentrere seg om elektriske drivlinjer og batterier, ifølge Schäfer.

– Det handler om å flytte ressursene våre fra forbrenningsmotoren til nye utviklingsområder. Det samlede budsjettet for forskning og utvikling er fortsatt på et høyt nivå, sier Schäfer.

Utelukker ikke videreutvikling

Schäfer utelukker samtidig ikke at de i fremtiden kan ta opp igjen utviklingen av forbrenningsmotoren. Uttalelsen er dermed ikke så bastant som man kan få inntrykk av gjennom flere medier, deriblant Teslarati, som skriver at Daimler forlater forbrenningsmotoren til fordel for elbiler.

Audun Hermansen, informasjonssjef i Mercedes-Benz Norge, sier til Teknisk Ukeblad at Daimler ikke har tatt noen beslutning om å stoppe utviklingen av forbrenningsmotorer.

– Vår siste motorgenerasjon, FAME, som består av innovative 4- og 6-sylindrede bensin og dieselmotorer har nylig blitt tilgjengelig i hele porteføljen. Disse er fremdeles i en introduksjonsfase og vil utvides med ytterligere varianter i tiden som kommer. Derfor er det foreløpig ingen beslutning som skal tas om en potensiell neste generasjon, sier Hermansen.

Daimler følger etter andre bilprodusenter. I desember i fjor varslet Volkswagen at deres siste generasjon av forbrenningsmotor skal lanseres i 2026. En rekke land vurderer å forby biler med kun forbrenningsmotor.

Mercedes EQC

I mai offentliggjorde det tyske selskapet sin visjon om å tilby kun CO 2 -nøytrale personbiler innen 2039. I 2030 skal elektriske modeller og plugin hybrider utgjøre mer enn halvparten av Daimlers globale bilsalg.

– Vi fortsetter å følge vår trefeltsstrategi med en blanding av moderne forbrenningsmotorer, inkludert mildhybrider, rene plugin hybrider og elektriske biler basert på batteri og hydrogen, sier Hermansen.

2039-visjonen er elleve år tidligere enn Volkswagens (VW) tilsvarende mål. VWs mål er imidlertid at hele selskapet skal bli karbonnøytralt, mens Daimlers visjon ekskluderer varebiler og større kjøretøy.

El-SUV-en Mercedes-Benz EQC lanseres i disse dager. Selskapet investerer 100 milliarder kroner i EQ-satsingen de neste årene, ti helelektriske modeller skal være på markedet innen 2022. TU Elektrisk prøvekjørte EQC i mai og konkluderte med at det var en komfortabel, og kanskje litt tørst, elbil.