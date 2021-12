COP26 etter et par ukers refleksjon

Teknisk Ukeblads egen journalist Erik Martiniussen dekket klimakonferansen COP26 for oss. Nå har inntrykkene og landenes uttalelser sunket inn og det er på tide å ta en prat.

Martiniussen har dekket klimakonferanser siden 2009 og er positivt overrasket over det som skjer nå. Etter all krangelen han opplevde i København er det nå veldig stor enighet om hva som må gjøres. Ikke minst at landene nå er blitt såpass konkrete på at det er enige om at kull må fases ut, og at regelverket for kvotehandel er på plass på en mye bedre måte, selv om ikke alt er tipp topp. Det henger fremdeles igjen en del gamle kvoteavtaler som ofte ble talt opp og regnet inn av begge parter.

Det er også viktig at Kina og USA er enige om at de må gjøre noe uavhengig av hva de strides om ellers.

Tempoet er også viktig. Allerede neste år skal målene revideres, og landene skal finne ut hvordan de skal intensivere arbeidet med fossil utfasing.

Så får vi se da om Martiniussen neste år kan fornye den gryende optimismen, eller om han kommer mer slukøret tilbake til redaksjonen. Vi skal følge med fra vårt lett pessimistiske utgangspunkt i podkasten, men vi håper på bedring.

