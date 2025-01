CO2-rør til norsk sokkel får EU-støtte

Artikkelen er sampublisert med Energi og Klima.

Realiseringen av transportløsninger for CO 2 fra EU-land til Nordsjøen, har rykket nærmere. EU stiller opp med betydelige midler til utvikling av planene, men det er danskene som er den store vinneren i EUs støtte-tombola.

Den danske energikommissæren Dan Jørgensen har virkelig sendt en hilsen hjem til Danmark. Energiøya ved Bornholm får nesten halvparten av den støtten som EU-kommisjonen nå vil dele ut til grenseoverskridende prosjekter i energisektoren, såkalte The Trans-European Networks for Energy (TEN-E.)

Mer enn 600 millioner euro får denne øya, der land rundt Østersjøen skal samarbeide om blant annet utbygging av havvind. Totalt vil Kommisjonen dele ut 1,25 milliarder euro, nesten 15 milliarder kroner.

Men det drypper også på Norge.

CO 2 -rør til Norge

Prosjektet som skal frakte CO 2 fra mer enn 30 industrianlegg i ni ulike europeiske land til lager under havbunnen på norsk sokkel, har sluppet gjennom nåløyet. Det er EUs støtteordning for energi- og klimaprosjekter som går over landegrensene, som EU-kommisjonen deler ut penger til.

Den danske energikommissæren Dan Jørgensen har bidratt til at energiøya ved Bornholm får nesten halvparten av den støtten som EU-kommisjonen nå vil dele ut. Men også på Norge drypper det penger. Foto: Christophe Licoppe/EU-kommisjonens mediaservice

Dette er det eneste prosjektet der Norge eller norske selskaper er direkte involvert. Prosjektet som ender på norsk sokkel, får 13,8 millioner euro, som tilsvarer ca. 160 millioner kroner.

Etter planen skal byggingen av dette rørsystemet starte neste år, ifølge Equinors hjemmeside. Det skal bygges ut trinnvis. Investeringsbeslutning er ventet i fjerde kvartal i år.

– Vi meget meget fornøyd med å bli valgt ut. Dette er en anerkjennelse av det arbeidet som er gjort av oss og partnere. Nå vil vi fortsette arbeidet med å modne prosjektet frem til en eventuell investeringsbeslutning i tråd med tidsplanen, sier pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvoll i Equinor til Energi og Klima.

Store selskaper bak

Ved siden av norske Equinor er Belgias operatør av infrastruktur Flyxys og det tyske energiselskapet Wintershall Dea sammen med en lang rekke andre selskaper med i den gruppen som står bak det som omtales som en europeisk motorvei for CO 2 -transport.

Det å løse transportutfordringene for CO 2 fra EU-land til Nordsjøen er avgjørende for at norsk sokkel skal bli den fremtidige foretrukne lagringsplass for CO 2 .

Det er første gang at strømnett både onshore og offhore og hydrogen er omfattet av denne type støtteordninger.

Kommisjonen har nå pekt ut de 41 prosjektene som den nå innstiller på skal dele på de 1,25 milliarder euro som skal deles ut. Samlet er midler bevilget til 5 prosjektforslag og til 36 studier.

Den listen som nå er lagt frem er et forslag, men det er bare formaliteter som gjenstår før de endelige beslutningene tas i løpet av uker. Alt ifølge EU-kommisjonen.

Her finner du oversikt over alle prosjektene.

Følger opp Draghi-rapporten

Denne store utdelingen av EU-midler kommer dagen etter at Kommisjonen la frem et policydokument om konkurransekraft. Det er en oppfølging av rapporten som den tidligere italienske statsminister Mario Draghi laget på oppdrag av EU-kommisjonen.

Draghi-rapporten om EUs manglende konkurranseevne pekte på slike grenseoverskridende energiinfrastrukturinvesteringer som nøkkelen til å bedre Europas konkurranseevne. De skal bidra til EUs mål om å integrere energimarkedene og fase ut fossil energi. I praksis er dette tiltak for at EU blant annet skal klare å gjennomføre sin planlagte energiunion.

– Når de er fullført, vil de vellykkede prosjektene øke vår innsats for å dekarbonisere økonomiene og samfunnene våre, integrere energimarkedene våre og ivareta vår industris konkurranseevne, skriver Jørgensen i en pressemelding.