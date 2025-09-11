Abonner
Cicero søker ny toppsjef

Kristin Halvorsen gir seg etter 11 år i sjefsstolen.

Kristin Halvorsen har vært direktør ved Cicero siden 2014.
Kristin Halvorsen har vært direktør ved Cicero siden 2014. Foto: Sverre Chr. Jarild
Mari Gisvold Solberg
11. sep. 2025 - 14:16

Kristin Halvorsen slutter som direktør for Cicero Senter for klimaforskning til våren. Det bekrefter hun selv i en e-post til TU:

– Dette er mitt siste åremål. Jeg slutter som direktør til våren, skriver hun.

Halvorsen har ledet Cicero siden 2014 og har dermed sittet i stillingen i over ti år. Hun fikk forlenget sin siste åremålsperiode med to år, men har nå bestemt seg for å tre til side.

Stillingen som ny direktør ble lyst ut på Linkedin i går. I utlysningen beskrives Cicero som et tverrfaglig og internasjonalt forskningsinstitutt som produserer kunnskap av høy vitenskapelig kvalitet og stor samfunnsmessig betydning. Nå søker instituttet en strategisk og samlende leder som kan styrke posisjonen og videreutvikle relasjoner til nøkkelaktører.

Før Halvorsen ble Cicero-direktør, hadde hun en lang politisk karriere, blant annet som partileder i SV, finansminister og kunnskapsminister. Hun har vært opptatt av hvordan politisk forståelse kan bidra til å formidle klimaforskning og kunnskap som gjør en forskjell i samfunnet.

Cicero-direktør Kristin Halvorsen skal lede regjeringens kjernekraft-utvalg. Her med energiminister Terje Aasland.
Les også:

Disse skal sitte i kjernekraft-utvalget

KarriereKlimaKristin Halvorsen
