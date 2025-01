Cicero-forsker retter skarp kritikk mot norsk strømpolitikk

– Klimamålene og hastverket med å nå disse gjennom bred elektrifisering av samfunnet setter fundamentale behov for sikker og stabil kraftforsyning i spill, sier forskeren ved Senter for klimaforskning til Finansavisen.

Torvanger mener at klimamålene er for ambisiøse i forhold til hva energisystemet og dagens teknologi faktisk kan levere. Han peker også på at vi i Norge er avhengig av strømmen på en helt annen måte enn tyskere, som bruker mye gass.

– Risikoen dette representerer blir tatt for lett på av de fleste i samfunnet, sier Torvanger til avisen.

Sammenligner med lakseeksport

Han påpeker at man ikke kan sammenligne strøm med en vare som laks. Om all norsk laks ble eksportert, ville det knapt påvirket samfunnet. Men mangel på vann til strømproduksjon vil lamme Norge.

Ifølge Torvanger ligger kraftens sanne verdi i dens tilgjengelighet.

– Folk tenker at 1 kilowatt fra vind eller sol er like mye verdt som 1 kilowatt fra gasskraft eller norsk vannkraft. Dette er helt feil. Verdien av kraft avhenger av at den er tilgjengelig når du trenger den, forklarer Torvanger.

– Må stanse

SVs Lars Haltbrekken varsler at dette er en sak de kommer til å følge opp i Stortinget.

– Dette er et prosjekt som sikre at man får kuttet utslippene fra oljeplattformene og samtidig brukt kraften på land til industri og næringsliv, sier han.

– Energiministeren må umiddelbart gi Equinor og de andre oljeselskapene beskjed om at arbeidet med å bruke tradisjonell landstrøm til Haltenbanken må stanse. De må i stedet samarbeide med dette selskapet om elektrifiseringen.

SVs Lars Haltbrekken. Foto: Arash A. Nejad