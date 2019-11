California strammer miljøskruen

Myndighetene i California har innført nye tiltak som skal hjelpe miljøet - og statens egen økonomi. Med umiddelbar virkning er det innført forbud mot at statlige organer i California kjøper inn offentlige tjenestebiler som kun har forbrenningsmotor. (Det vil kunne gjøres unntak for såkalte sikkerhetskjøretøy, f.eks. politibiler.)

Fra nyttår blir det også forbud mot å kjøpe inn kjøretøy fra bilprodusenter som ikke retter seg etter Californias krav til forbruk og utslipp, deriblant GM og Toyota. Delstaten har strengere krav til forbruk og utslipp enn det Trumps administrasjon har.

Kutter subisider

Ikke ulikt det Arbeiderpartiet har foreslått her i Norge, strammer California inn på subsidier ved kjøp av elektriske biler. Som kjent har Arbeiderpartiet foreslått å kutte mva-fritaket for elbiler som koster over 600.000 kroner. (Hvis elbilen f.eks. koster 700.000 kroner, skal du betale merverdiavgift på de overskytende 100.000 kronene.)

Amerikanerne tar i bruk en litt annen verktøyskasse. Siden 2010 har delstaten brukt over 800 millioner dollar på å subsidiere mer enn 350.000 miljøvennlige biler. Nå strammes det inn. 3. desember innfører California et nytt regelverk der både bilkjøperens inntekt og prisen på bilen skal bestemme. Den som har inntekt på over 150.000 dollar i året, får ikke lenger inntil 7000 dollar i offentlig tilskudd til kjøp av hybrid, elbil eller brenselcellebil.

For hybrider og elbiler blir det satt et tak der bilen ikke må koste mer enn 60.000 dollar. For hybrider blir det også innført krav om at bilen må ha en elektrisk rekkevidde på 35 miles (ca. 56 kilometer) for å få tilskudd.

- Dette viser at Ap har truffet veldig riktig, sier Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Kristian Ridder-Nielsen

– Viser at Ap har truffet

– Dette viser at vi er flere som ser behovet for å knytte det grønne skiftet til omfordeling, og at vi i Arbeiderpartiet her hjemme har truffet veldig riktig, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Kunne dette vært en løsning også for Norge?

– Vi er åpne for å vurdere alle tiltak som sørger for mer rettferdig fordeling og kutt i klimautslippene. Samtidig kan det være kompliserende å knytte et slikt forslag til kjøperens inntekt, mer enn til prisen av selve produktet, sier Tajik.

Aps nestleder sier at hun nå vil følge med på hvilke effekter endringene i California får i praksis.

– En vesentlig del av Arbeiderpartiets forslag er også at vi vil bruke deler av pengene vi sparer på dette til å bygge ladestasjoner over hele landet. I dag er ikke elbil et alternativ for alle fordi vi ikke har god nok infrastruktur på plass. Men uansett er både Aps forslag og California-forslaget bedre enn regjeringens forslag, som er å fortsette sponsingen av dyre luksus-elbiler.

- Det er feil å kutte i støtteordninger som gjør det enklere for folk å velge elbil, sier Petter Haugneland i Norsk elbilforening. Foto: Norsk Elbilforening

– Feil å kutte i støtteordninger

Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening, synes ikke mye om tiltaket i California - eller om forslaget fra Ap.

– Målet er at elbil skal bli førstevalget for alle. Vi mener det er feil å kutte i støtteordninger som gjør det enklere for folk å velge elbil.

– Er California-løsningen mer eller mindre attraktiv enn Ap-forslaget?

– Det som kjennetegner den norske modellen er at det er et enkelt system. Elbilpolitikk er først og fremst klimapolitikk – det finnes andre, mer målrettede tiltak for sosial utjevning, sier Petter Haugneland i Norsk elbilforening.