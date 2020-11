Britisk kuldebatteri skal lagre 250 MWh

For at vi i fremtiden trygt skal kunne lene oss på intermitterende energikilder som solenergi og vindkraft, kreves det gode lagringsalternativer. Nå skal det etableres en innovativ løsning i Storbritannia – nemlig det som kalles et kuldebatteri.

Teknologien handler om å komprimere og kjøle luft til -196 grader Celsius, noe som gjør den flytende. Dette skjer når den fornybare energien strømmer og den flytende luften senere lagres i tanker. Når solen har gått ned og vinden har stilnet, lar du luften varmes opp for å drive en turbin – og på denne måten får du energi. Avhengig av hvordan systemet brukes, er virkningsgraden 60-70 prosent.

Skalerbart

Den store fordelen med systemet er at det dels skal være skalerbart og at det også kan lagre energi lenger enn hva tradisjonelle batterier kan klare.

Selskapet bak prosjektet, Highview Power, har jobbet med forskjellige pilotprosjekter i et par år. 50 MW-systemet som nå bygges like utenfor Manchester vil ha kapasitet til å lagre 250 MWh. Dette betyr at det vil være et av de største energilagringsanleggene i Europa.

I drift fra 2023

Teknologien har vist seg å fungere godt, og Highview Power har mottatt et tilskudd fra den britiske stat på 10 millioner pund (om lag 120 millioner kroner med dagens kronekurs) for å bygge anlegget og et nærliggende besøkssenter.

Allerede i løpet av første kvartal 2021 vil det være mulig å besøke anlegget for å se hvordan det hele fungerer, og i 2023 forventes kuldebatteriet å bli satt i drift. Da vil flytende luft kunne holde 50.000 hjem forsynt med strøm i fem timer, melder BBC.