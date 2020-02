Brenner olje under jorden for å utvinne grønn hydrogengass

I Canada utføres nå en test der vanndamp og oksygen pumpes over branner dypt nede i oljebrønnen. Spesielle membraner frigjør bare grønt hydrogen, mens karbondioksid forblir under bakken.

På 700 meters dyp under slettene i Saskatchewan-provinsen, er det et sandlager som antas å inneholde 200 millioner fat olje. I stedet for å pumpe opp det svarte gullet, tester kanadiere en form for utvinning der det fossile råstoffet kan bli til grønn hydrogengass.

Planen inkluderer å tenne på oljen under bakken. Brannprosessen skal sette igang kjemiske reaksjoner som skiller hydrogen og karbondioksid. Selskapet som gjennomfører testene har til hensikt å plugge kildene med en palladiummembran som bare slipper gjennom hydrogengassen, mens den etterlater karbondioksidet i bakken. Det vil gjøre hydrogengassen utslippsfri på papiret.

– Vi ønsker å lansere ideen om at du kan få energi fra petroleumskilder som er helt fri for karbondioksidutslipp, sier Ian Gates, kjemisk ingeniør ved University of Calgary og medgründer av oppstartsselskapet Proton Technologies, til Science.

I flere tiår har oljeindustrien eksperimentert med såkalt fire flooding. Det skapes branner i nede i oljekilden, og ved å tilsette oksygen eller luft er håpet at gassene som frigjøres vil skyve oljen mot kilden. Prosessen kan også bidra til å gjøre tykke produkter som bitumen lettere å pumpe opp.

Kan gi nytt liv til gamle kilder

Proton Technologies har en lignende tilnærming, og prinsippet ble vitenskapelig beskrevet allerede i 2011. Kilden varmes først opp med damp til ca. 250 ° og blir matet med oksygen før man antenner oljen. Det deler de lange kjedene med hydrokarboner i mindre biter, og skaper i prosessen små mengder hydrogen.

Når brannen gir kilden en temperatur over 500 ° og vanndamp pumpes inn, danner hydrokarbonene syntesegass, som er en blanding av karbonmonoksid og hydrogen. Når du deretter utsetter syntesegassen for mer vann, får du en endelig reaksjon som produserer karbondioksid sammen med mer hydrogen.

Det var ved fire flooding at noen bemerket mengden hydrogen som kom opp fra bakken, men som ingen utnyttet. Proton Technologies mener at metoden deres for å fange det grønne drivstoffet kan gi nytt liv til gamle kilder som har blitt forlatt fordi oljen har vært for vanskelig å utvinne, eller fordi sandlaget har blitt vassjukt.

Lavere kostnader enn vanlig produsert hydrogen

I løpet av de kommende månedene håper selskapet å kunne produsere kommersielle mengder hydrogen, til en kilopris som antas å ligge mellom 0,96 og 4,80 svenske kroner, noe som er betydelig lavere enn kostnadene for konvensjonelt produsert hydrogen.

Nå tar Proton Technologies sikte på å skaffe 50 millioner dollar, som trengs for en større test. Da ønsker selskapet blant annet å prøve å plassere palladiummembranene dypt nede i kilden, i stedet for på overflaten som i dag.

Denne saken ble først publisert på Ny teknik.