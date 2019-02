Borregaard blir størst i verden på bioetanol fra trevirke

Det har lenge vært et mål for norske myndigheter: Dieselbilene skal over på biodiesel, mens bensinbilene skal over på mer bioetanol. Slik vil man kutte klimagassutslipp fra mineralolje.

Men produksjonen av bioetanol her til lands har vært lav. Mens 75 millioner liter med bioetanol blir omsatt, er produksjonen på bare 6 millioner liter. Men nå har Borregaard fabrikker i Sarpsborg åpnet et anlegg som mer enn tredobler produksjonskapasiteten, til 20 millioner liter i året.

Bindemiddel av lignin: Skal vedlikeholde og reparere asfaltveier uten stopp i trafikken

Enesteående anlegg

– Det enestående med dette anlegget, er at vi produserer bioetanol fra trevirke, forklarer kommunikasjonssjef Tone Horvei Berdal i Borregaard til Teknisk Ukeblad (TU)

– Slik lager vi avansert biodrivstoff på en måte som ikke konkurrerer med matproduksjon, forklarer hun.

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen er veldig glad for at det nye anlegget nå åpner.

– Vi trenger mer avansert biodrivstoff, Det gir god klimaeffekt, og dette drivstoffet kutter utslippene med 85 prosent sammenliknet med vanlig fossilt drivstoff, sier han til TU.

Verdens største produsenter av bioetanol er Brasil og USA. Men der man i Brasil lager bioetanol av sukkerrør, og man i USA lager bioetanol av mais og korn, skal Borregaards nye anlegg produsere bioetanol av trevirke.

– Det blir jo som et oljeraffineri, hvor du destillerer, men her er det en kokeprosess som skiller bestanddelene i tømmeret, forklarer Berdal.

Trevirket består av omtrent 45 prosent fiber og cellulose, 30 prosent lignin og 25 prosent sukker.

Det er sukkeret man kan lage bioetanol av. Men siden det må 1000 kilo tømmer til for å lage 50 kilo bioetanol, er det nesten umulig å få lønnsomhet i et slikt prosjekt, uten at man samtidig utnytter cellulosen og ligninet, slik Borregaard altså gjør.

– Vi er et avansert bioraffineri. Det er celluloseproduksjonen som har gjort det mulig for oss å starte produksjon av bioetanol forklarer Berdal.

Borregaard ruster opp: Bygger om lignin-produksjonen for en halv milliard kroner

Zero er fornøyd

Anne Marit Post-Melby er spesialrådgiver på miljøvennlige drivstoff i Zero (Foto: Zero).

Borregaard har produsert 6 millioner liter med avansert bioetanol siden 1938. Så selve produksjonsprosessen har vært velkjent. For å bygge ut produksjonen til tredobble kapasitet, har de blant annet fått 18,9 millioner kroner i støtte fra Enova.

Miljøstiftelsen Zero er fornøyd med det nye anlegget.

– Det er viktig å få på plass produksjon av avansert bioetanol i Norge, sier spesialrådgiver Anne Marit Post-Melby til TU.

– Det er ikke noe stor kapasitet i dag, så det er viktig å få opp volumet. Borregaard er et veldig godt eksempel på hvordan ressurser kan utnyttes fra skog. De produserer mange produkter ut over drivstoff, og det er en helhet. Det er et veldig godt eksempel på grønn industri.

Også miljøvernminister Elvestuen understreker at bioetanol blir viktig i årene som kommer:

– Vi er inne i en elbilrevolusjon i Norge. Likevel må vi bruke biodrivstoff i mange år enda, samtidig som det vil være behov i luftfart og skipsfart. Så vi trenger å få opp mer produksjon i Norge, sier han.

TU kommer tilbake med mer.