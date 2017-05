En halv milliard skal gjøre Borregaard mer lønnsom

De neste to årene skal Borregaard bruke 500 millioner kroner på å oppgradere produksjonsanleggene for ligninprodukter i Sarpsborg.

– Investeringene vil ikke føre til at produksjonen av ligninprodukter øker ved anlegget, men det vil bli mulig for Borregaard å øke andelen spesialprodukter, slik at en større del av produksjonen kan rettes mot de mest lønnsomme markedene, forteller kommunikasjonsjef Tone Horvei Bredal til tu.no.

Et eksempel på sistnevnte er produkter rettet mot jordbruksnæringen og byggeindustrien.

Ny tørke, nye tanker, ny energi

Oppgraderingen av fabrikken i Sarpsborg innebærer blant annet en ny spraytørke, der flytende lignin sendes inn i et kammer hvor fuktigheten i ligninet trekkes ut ved hjelp av varme.

Det vil også bygges flere nye lagertanker for lagring og mellomlagring av flytende produkter, i tillegg til tanker som skal gjøre lastingen av produkter til skip mer effektiv. Dette vil gjøre behovet for ekstern lagring mindre, og vil være med på å senke Borregaards logistikk-kostnader.

Jan Erik Waade ved Borregaards ligninfabrikk i Sarpsborg viser fram ferdig tørket lignin rett fra spraytørka. Foto: Johnny Helgesen

I tillegg skal energiforsyningen i ligninproduksjonen oppgraderes, ved at man går over fra propan til naturgass i spraytørkene og biokjelen, der reststoffer fra produksjonen forbrennes og omgjøres til energi.

Det vil blant annet bygges en LNG-terminal ved fabrikkanlegget, som skal gi energi i form av naturgass. Overgangen til naturgass vil gi gevinster både innen sikkerhet og miljø, påpeker Horvei Bredal.

Byggearbeidene skal etter planen være ferdige i slutten av 2019.

Mer spesialprodukter

Lignin er lønnsomt for Borregaard. I årets første kvartal hadde konsernet et driftsresultat på 200 millioner kroner. Foto: Borregaard

- Økt tørkekapasitet gjør at en enda større andel av ligninproduksjonen kan skipes ut i pulverform. Da kan vi vri enda mer av produksjonen mot spesialprodukter til bruk i de mest lønnsomme markedene, forteller Horvei Bredal.

Lignin i pulverform er enklere og rimeligere å skipe ut enn flytende lignin. Lavere transportkostnader gjør det også lettere å levere ligninprodukter til nye markeder.

Lignin egner seg blant annet som bindemiddel, og for å spre partikler jevnt ut over i en løsning, og har en rekke bruksområder innenfor bransjer som jordbruk, byggeindustri, tekstilindustri og næringsmiddelindustri.

Går så det griner

Borregaard produserer i dag 160.000 tonn lignin ved fabrikken i Sarpsborg, og leverer i dag cirka 40 prosent av verdens lignin fra dette anlegget og syv andre fabrikker med en samlet kapasitet på 450.000 tonn.

Kapasiteten vil øke med ytterligere 100.000 tonn når et nytt anlegg i Florida står ferdig sommeren 2018- og med enda 50.000 tonn når anlegget er fullført rundt 2023.

Borregaard kan vise til solide økonomiske resultater for tiden, og leverte i første kvartal sitt beste førstekvartalsresultat noensinne, med et driftsresultat (EBITA) på 200 millioner kroner, opp fra 171 millioner kroner i første kvartal i fjor.