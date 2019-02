Bornholm vil bli verdens første industrialiserte samfunn uten søppel

I 2032 skal det ikke lenger være noe avfall igjen på Bornholm.

Tiltaket skjer ved at alt avfall – fra plast via metall til brukte bleier – på det tidspunktet skal gjenbrukes eller gjenvinnes. Dette vil enten lokalt på øya eller ved at avfall skipes bort til gjenvinning.

Det er målet i en ambisiøs visjon, «Bornholm viser vei», som det bornholmske avfallsselskapet Bofa har utarbeidet og som nylig ble godkjent av hele det bornholmske kommunestyret med ordfører Winni Grossbøl i spissen.

I følge opplegget vil det bornholmske avfallsselskapet, sammen med brukere og avfallsbransjen, etterhvert utvikle metoder som kan optimere håndteringen og øke sorteringen av mange nye avfallstyper.

Utvikler løsninger underveis

– I bunn og grunn handler dette om at vi fraskriver oss retten til å forbrenne eller deponere avfall fra 2032, forklarer administrerende direktør Jens Hjul-Nielsen i Bofa.

Han tilføyer at man nå stille og rolig begynner å ta ut og gjenvinne avfallstyper én etter én, etter en plan fram mot 2032.

– Jeg kan ikke på det nåværende tidspunkt si noe fornuftig om de enkelte typene avfall; det er jo nettopp disse metodene vi må utvikle underveis, påpeker han.

Det framgår også av visjonsopplegget at man gjerne vil etablere en avfalls- og ressursgruppe som skal bestå av både nye og etablerte virksomheter på Bornholm.

Testrom for nye avfallsløsninger

Ressursgruppen skal både fungere som kunnskapssenter og som internasjonalt showroom for danske avfallsløsninger, teknologier og knowhow.

– Vi håper å kunne tiltrekke oss bedrifter som vil prøve ut nye teknologier for et avfallsfritt samfunn uten forbrenningsanlegg. Vi stenger, som de første, ovnen vår i 2032. Men jeg har tro på at mange andre forbrenningsanlegg og kommuner følger etter, sier Jens Hjul-Nielsen.

Det finnes et biogassanlegg på Bornholm, og det vil kunne behandle det organiske avfallet.

I visjonen inngår også at bornholmerne begynner å dele, reparere og gjenbruke.

Turister og innbyggere ses på som aktive deltakere i dannelsen av verdens første, avfallsfrie samfunn – og man forestiller seg også at Bornholm i 2032 i samarbeid med et universitet har etablert sitt første utdannelses- og forskningssenter for grønn omstilling og sirkulær økonomi.

Ifølge Bofa er Bornholm et naturlig sted å utvikle kompetanser innen grønn omstilling og sirkulær økonomi, fordi øya har en fullt utbygd infrastruktur og en befolkning som tilsvarer omtrent én prosent av den danske befolkningen.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.

