København vil gjenvinne enda mer plastavfall

København kommune har som mål å bli langt bedre til å resirkulere avfallet til innbyggerne. Derfor har kommunen investert i et testanlegg for sortering av plast. Dette skal gi både kommunen og private bedrifter større kunnskap om sortering av plastavfall.

Anlegget ligger på Amager, og innvies i dag, fredag.

Siden det nye anlegget kan sortere ut myk plast, vil kommunen nå gi innbyggerne sine mulighet til å kaste myk plast i containerne for resirkulering av plast. Der kunne man tidligere bare kaste hard plast.

Men denne nye muligheten kan først tar i bruk fra 1. mai.

Ambisiøs klimaplan

Bak denne planen ligger Københavns kommunes plan for å bli verdens første CO2-nøytrale hovedstad innen 2025.

Dette krever nemlig at langt mer plast resirkuleres i stedet for å gå til forbrenning, siden dette fører til utslipp av store mengder CO2. Det forteller teknikk- og miljøborgermester Morten Kabell (EL):

– Københavnerne er allerede veldig flinke til å sortere plastavfallet sitt, og i fremtiden blir det enda enklere, siden vi ikke lengre trenger å skille mellom myk og hard plast. Det innebærer at vi kan gjenbruke enda mer plast, og dermed slippe ut mye mindre CO2, sier han i forbindelse med innvielsen.

De første københavnerne fikk muligheten til å sortere ut hard plast til gjenbruk i 2013. Da havnet 263 tonn plast i containerne. Det tallet steg i fjor år til 1285 tonn.

Samarbeid med plastbedrifter

Det nye sorteringsanlegget på Amager er som nevnt et testanlegg som skal gi kommunen mer kunnskap om hvordan man oppnår en bedre plastkvalitet ved hjelp av en bedre sortering.

Den nye kunnskapen skal også brukes til å sikre bedre informasjon til innbyggerne om plastsortering, samt skape dialog med vareprodusentene og detaljhandelen om deres valg av emballasje.

Private bedrifter som jobber med gjenbruk av plast blir derfor invitert til et samarbeid med kommunen om testanlegget.

Erfaringene fra testanlegget skal brukes i et pågående felleskommunalt prosjekt for behandling av plast på et privateid anlegg.

45 prosent gjenbruk i 2018

Prosjektet arrangeres i samarbeid med 39 andre kommuner over hele Danmark.

Med dette prosjektet tar kommunene sikte på å gjøre gjenbruk av plast til en attraktiv butikk for danske bedrifter.

København kommune har et mål om å øke gjenbruket av husholdningsavfall til 45 prosent i 2018.

I 2016 lå gjenbruket på 36 prosent.

I løpet av 2017 blir det mulig for alle københavnere å resirkulere biologisk avfall som kaffegrut, potetskrell og matrester, og dette vil øke gjenbruksprosenten.

Saken ble først publisert på ing.dk.