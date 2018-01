- Bør huskes som gjennombruddet i internasjonaliseringen av norsk startupmiljø

Jeg er blant dem som ikke helt forstår Innovasjon Norge. Dette til tross for at jeg ikke er i tvil om at de har en rolle å fylle. Kanskje FOR mange roller.

Jeg har registrert at enkelte etablerere, startups og investorer har et blandet forhold til Innovasjon Norge og ordningene de tilbyr. Kan hende det er noen blant disse som ikke fikk det som de ville. Slikt svir. Men det finnes også stemmer med saklige innvendinger.

Viktige ordninger

Andre startupselskaper TU har snakket med er imidlertid svært positive til Innovasjon Norge. Ordningene har vært, eller er, viktige for dem. Bildet er med andre ord delt. Ikke uventet, gitt omfanget av sektorer, oppgaver og geografier Innovasjon Norge skal betjene.

Det kan fort bli mye for noen og enhver å få grep om. Jeg kjenner i hvert fall selv på behovet for «voksenopplæring» om Innovasjon Norges virksomhet og omfang. Det får vi komme tilbake til.

(Ekstra) Imponerte Kickstarter: Slik bygget norske Wiral fortellingen om selskapet og finansierte planene på under 4 minutter

Suksessen i Silicon Valley

I denne omgang holder det å fokusere på et område som er under Innovasjon Norges paraply, og som fremstår som en ubetinget suksess. Et område som imponerer. Hands down, som det heter.

Etter besøk ved Nordic Innovation House i Palo Alto i California både i fjor og i år – og etter samtaler med flere av selskapene som har benyttet seg av tilbudet – er konklusjonen at Nordiske etablerere har et strålende tilbud downtown Palo Alto. I selve hjertet av Silicon Valley, rett ved Stanford University. Verdens fremste destinasjon for innovasjon – og stedet der det skapes flest «enhjørninger» i verden.

Det mest imponerende med Nordic Innovation House er at det er etablert av et offentlig organ. Et organ med ansatte som har trygge jobber i offentlig sektor. Det er nemlig svært stor avstand fra å være pengelens, utålmodig grunder – til å ha relativt trygg jobb i et virkemiddelapparat.

Blant mange andre som fortjener ære for etableringen er Nordic Innovation, som er sentral i finansieringen (jada, de fikk jo også navnet - som passer utmerket).

Historien bak den norske satsningen i Silicon Valley: Ofret barnas skolepenger for å stable innovasjonshus på beina (For abonnenter)

Skryt på CES

Da TU nylig var på Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas, hadde Nordic Innovation House en «get together» for nordiske selskaper som enten stilte ut - eller var på besøk - på CES.

CES har vokst og omfatter nå et stort antall viktige og spennende sektorer. For mange norske selskaper som vil opp og frem har CES blitt et must. Slik som for eksempel Airthings, SFTY, Moviemask, Wiral og Elliptic.

La oss bruke sistnevnte som talerør for de som skryter av Nordic Innovation House. Elliptics Laila Danielsen er mildest talt en talefør dame. Det sies at president Kennedy snakket med 350 ord i minuttet. Danielsen overgår dette lett. Hun snakker raskere enn lyden, mener mye og sparer ikke på kruttet. Etter nylig å ha inngått samarbeid med (selveste) Qualcomm, er hun blant de nordmenn som har lykkes best med å få store internasjonale avtaler. Det er i seg selv imponerende.

Gro Dyrnes er regiondirektør for "Americas" i Innovasjon Norge. De siste årene har hun befestet suksessen til Nordic Innovation House i Silicon Valley. Foto: Tom Hansen. Bilde: TOM HANSEN

Til tross for suksessen, som synes å ligge fremfor Danielsen og Elliptic-teamet, har hun ikke glemt hvor hun kom fra. Og hun er tydelig på at Nordic Innovation House funker. At det er viktig. Og at det er en super mulighet for norske selskaper som vil ut i verden.

Også andre startups vi har snakket med gir honnør til satsingen. Mange, og TU er blant dem, vil sågar hevde at Innovation House har vært en av de mest offensive og omdømmeskapende prosjektene til Innovasjon Norge. Det fremstår som offensiv og fremoverlent.

TU er med

Så hva gjør vi med det i TU? Vi inngår samarbeid, selvsagt. Vi ønsker å bli en del av miljøet, og ønsker å stikke innom regelmessig. Både for å sjekke ut hva som foregår i Silicon Valley - utvikle oss selv - og for å snakke med nordiske selskaper som har tilhold der.

Det er viktig og nødvendig at norske selskaper lykkes ute i verden. For vi er nødt til å skape nye bedrifter, arbeidsplasser og eksportinntekter om vi skal opprettholde Norge som velferdssamfunn.

Neida. ALT dreier seg ikke om Silicon Valley – men mer enn nok til at det fortsatt er et viktig sted å følge med på. For de fleste norske bedrifter – stor, liten eller startup – finnes det knapt bedre, enklere eller rimeligere måte å gjøre det på enn å bifalle tilbudet fra Innovasjon Norge.

Så skal vi selvsagt være åpne for at behovene kan endre seg med årene. Om det skulle skje, bør Nordic Innovation House uansett huskes som et aldri så lite gjennombrudd i internasjonaliseringen av det norske startupmiljøet.