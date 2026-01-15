Blackout på Gardermoen – hundrevis av ubrukte reservebatterier sto i garasjen

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

6. januar ble 34.000 husstander på Romerike strømløse. Oslo Lufthavn ble mørklagt i en snau time, Flytoget stoppet opp, og tusenvis av reisende fikk en brå påminnelse om hvor analog en digital hverdag blir uten strøm.

Samtidig sto hundrevis – kanskje tusenvis – av elbiler parkert noen meter unna flyplassen, fulle av reservekapasitet. I nær fremtid vil de kunne stå klare som supplerende beredskap og holde liv i utvalgte funksjoner når nettet svikter.

Norge passerte 900.000 elbiler i 2025. De fleste står parkert store deler av døgnet og utgjør en enorm, distribuert energireserve. I dag brukes den ikke. I morgen kan den bli fleksibel backupkraft.

Skalerbart og stille

En organisert flåte med sammenkoblede elbiler kan gi en flyplass eller et bygg et helt annet beredskapsnivå enn i dag, påpeker Morten Wiese i Chargerly. Foto: Privat

Strømbruddet på Romerike skyldtes ifølge Elvia en jordfeil i høyspentnettet, som førte til overbelastning og brann i en mast samt et branntilløp ved en transformatorstasjon. Strømmen kom tilbake, men først etter at både flyplass og tog måtte over på nødløsninger, og flere systemer måtte restartes.

Her kommer to begreper inn som fortjener mer plass i kommende beredskapsplaner:

V2B (Vehicle-to-Building): Elbiler leverer strøm til bygg og mikronett lokalt.

V2G (Vehicle-to-Grid): Elbiler leverer effekt tilbake til strømnettet når nettet trenger det.

I praksis er V2B ofte den raskeste veien til beredskap. Du holder liv i kritiske bygningsfunksjoner når nettet svikter, og du kan gjøre det på en måte som er skalerbar, stille og som et supplement til dieselaggregater og drivstofflogistikk.

Toveis flåtestyring

På Gardermoen er det i dag cirka 750 elbilladere. På en typisk vinterdag kan det stå flere tusen elbiler parkert i garasjeanleggene og på langtidsparkeringen. En organisert flåte med elbiler, koblet via toveis ladeinfrastruktur og styring, kan gi en flyplass eller et bygg et helt annet beredskapsnivå enn i dag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Andreas har gratis studentabo: – Jeg bruker TU-appen nesten hver dag

Trusselbildet mot kritisk infrastruktur har blitt mer krevende fra to kanter samtidig. Det er mer ekstremvær, som vi så i fjor høst med «Amy», og mer målrettet sabotasje, som hendelsen i Berlin nå i januar 2026.

I Berlin ble høyspentkabler satt i brann på en kabelbro nær et kraft-/varmeanlegg i Lichterfelde. Resultatet var at rundt 45.000 husstander og 2200 virksomheter mistet strømmen. Flere områder var uten strøm i dager.

Mobildekning/internett og transport ble også rammet, og deler av helsetjenestene måtte over på aggregat.

Elbiler kan kjøpe oss tid

Nettopp derfor er V2B/V2G interessant som beredskap. Det handler ikke om hele beredskapsløsningen, men et supplement til etablerte nødløsningene.

Elbilene kan fortsette drift av kritiske driftssystemer frem til aggregater blir koblet inn og kan overta. Elbilene kan også drifte systemer eller bygg som ikke er koblet til nødaggregat.

Funksjoner som lys, kommunikasjon og datautstyr kan holdes i gang i flere dager med kapasitet fra elbiler som allerede står parkert. En slik løsning avlaster de mest kritiske nødstrømsløsningene, kjøper tid og gjør hele beredskapen mer motstandsdyktig.