Den største flybasen under 2. verdenskrig settes nå i stand igjen

Siden 2024 har enheter i U.S. Air Force (USAF) arbeidet med å restaurere og gjenoppbygge det som av amerikanske myndigheter omtales som verdens største og travlest militærflyplass under andre verdenskrig, North Field på øya Tinian, som er en del av øygruppa Nord-Marianene i Stillehavet. North Field fikk også en helt avgjørende rolle i de siste dagene av krigen, noe vi skal komme tilbake til om litt.

Mye av USAs fornyelse av militær kapasitet handler nå om landets behov ved en eventuell konflikt i Stillehavet, og da trolig med Kina som hovedmotstander. Anleggsarbeine på Tinian passer godt inn i dette mønsteret.

Gjenoppbyggingen av North Field er et ledd i det USAF kaller Agile Combat Employment (ACE), en tilnærming til operasjoner som avhenger mindre av store, tradisjonelle oversjøiske base som fungerer som nav for luftmakt, og som i stedet støtter seg på å sende opp, ta imot og vedlikeholde fly på spredte, fremskutte operasjonssteder i samarbeid med allierte og partnere. ACE er også en taktikk som de nordiske landene trener på.