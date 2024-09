Biden vil forby kinesiske biler koblet til internett

Forslaget om å forby programvare og maskinvare i internettilkoblede biler på amerikanske veier begrunnes i hensynet til nasjonal sikkerhet.

Forslaget vil i praksis forhindre kinesiske kjøretøyprodusenter fra å konkurrere i det amerikanske markedet, melder nyhetsbyrået Reuters. Det vil også forhindre bilprodusenter fra andre land fra å bruke kinesisk programvare og maskinvare i biler tiltenkt det amerikanske markedet.

Kinesiske bilprodusenter vil heller ikke kunne teste selvkjørende biler i USA hvis forslaget blir vedtatt.

Forbudet mot programvare vil tre i kraft fra 2027, mens maskinvareforbudet vil tre i kraft fra 2029.

– Vi forventer på dette tidspunktet at ethvert kjøretøy som er produsert i Kina og solgt i USA vil falle innenfor forbudene, sier Liz Cannon, som leder handelsdepartementets informasjons- og kommunikasjonsteknologikontor, til Reuters.

I Norge er det lovlig med kinesiske biler, også inne på militærbaser. Audun Jøsang, professor ved institutt for informatikk på UiO, har sagt til TU at det er mange risikoer ved at kinesiske biler kjører inne på norske baser.

– Moderne biler er rullende datamaskiner. Bilene er hele tiden på nett og oppdateres kontinuerlig med ny programvare. Samtidig sender bilene telemetri til produsenten. De kan sende bilder, video og lyd og sin posisjon til enhver tid. Bare fantasien setter grenser for hva sensorene kan plukke opp og sende, sa Jøsang til TU tidligere denne måneden.