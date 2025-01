Bergensbanen er gjenåpnet

Rett før klokken 23 lørdag kveld meldte Bane Nor at hele Bergensbanen igjen er åpnet for trafikk etter raset mandag kveld.

– Det betyr blant annet at vi i morgen tidlig kan kjøre dagtoget fra Bergen i retning Oslo som planlagt, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Gjorde omfattende skade

Bergensbanen mellom Hallingskeid og Myrdal har vært helt stengt etter at raset gikk. Raset beskrives som rundt 60 meter og gjorde omfattende skade.

Bane Nor opplyser at det er gjort stor skade på blant annet et snøoverbygg og kjøreledninger. Også annen infrastruktur, spor og sviller er sjekket.

På grunn av omfattende arbeid, krevende værforhold, rasfare og kulde ble det klart at arbeidet ville ta tid.

Åpnet også for godstrafikk

– Det har vært jobbet intenst for å rydde banen, sa pressevakt Mari Rjånes i Bane Nor til NTB torsdag.

Lørdag kveld kom beskjeden at hele Bergensbanen igjen er åpnet.

– I tillegg til persontrafikken, som naturlig flest er opptatt av, kan nå også godstrafikken igjen gå som normalt, sier Korslund til NTB.