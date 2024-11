Strekningen mellom Voss og Myrdal åpner tidligst mandag morgen, opplyser togselskapet.

Bildet viser hvordan vognen som sporet av ødela et stort antall sviller og kabler. Foto: BaneNor / Handout

– Utbedringen pågår for fullt med å sikre at strekningen kan gjenåpnes mandag morgen, opplyser presseansvarlig Anne Kirkhusmo i Bane Nor til NTB lørdag ettermiddag.

De har tidligere opplyst at banen kunne åpnes tidligst søndag etter å ha fått byttet ut det de da anslo var 1700–1800 ødelagte sviller. Men omfanget var større enn de først trodde.

– Vi har oppdaget at antallet sviller viste seg noe større enn først antatt, og det er rundt 3500 riller som må byttes, forklarer Kirkhusmo.

Det var litt etter klokken 02 natt til fredag at en av vognene på et godstog sporet av med to vognhjul på vei østover fra Voss. Det var den tredje siste vognen som sporet av, og denne ble dratt over en strekning på omtrent tre kilometer.

De avsporede hjulene har forårsaket skader på sviller på strekningen. I tillegg er det også noen skader på innfestingen av skinnene, kabler og annet utstyr, ifølge Bane Nor.

Fredag formiddag ble den avsporede vognen fraktet inn til Voss og godstoget fjernet fra strekningen. Bergensbanen har vært stengt mellom Voss og Myrdal etter avsporingen.

Det ble ikke meldt om personskader etter avsporingen, som skal ha skjedd i lav hastighet.

Bane Nor understreker på sine hjemmesider at det fortsatt er usikkerhet knyttet til tidspunkt for gjenåpning, men vil komme med en oppdatert prognose sent lørdag kveld.