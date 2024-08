Ifølge nye resultattall tapte batteriselskapet 27,2 millioner dollar i andre kvartal i år. Det tilsvarer 295 millioner kroner med dagens kurs og er drøyt 21 millioner dollar mer enn samme periode i fjor.

Selskapet vil redusere pengeforbruket og forlenge likviditeten til 36 måneder. Freyr har iverksatt et kostnadsprogram med mål om å bremse farten som kontantbeholdningen minsker med.

Selskapet har 221,5 millioner dollar i kontanter og ingen gjeld, men er fremdeles i en oppstartsfase og har ingen omsetning. Freyr satser på første omsetning og positivt driftsresultat i 2025, ifølge pressemeldingen.

Selskapet vil fremover satse på konvensjonell batteriteknologi og «mindre kapitalintensive vekstmuligheter».

Fremdeles uklart om «gigafabrikk»

Giga Arctic i Mo i Rana er fremdeles på hold til fordel for selskapets nye satsing i USA. Prosjekter i Sverige og Finland er også lagt på is.

– Freyr vurderer verdiskapende forretningsmodeller og bruksscenarier for Giga Arctic, skriver selskapet.

Bygget, som skulle huset Norges første industrielle produksjonslinje av litiumceller til batterier, vurderes fremdeles solgt til andre aktører. Det var i fjor høst at Freyr informerte om at det ikke kom til å utvikle Giga Arctic videre, utover å sikre at selve bygningsmassen ikke taper verdi.

Selskapet fullførte første produksjon av ladbare battericeller ved pilotfabrikken i Mo i Rana i juni. Fremover er det jakten på kapital for å finansiere utbyggingen av batterifabrikken Giga America i Coweta County i Georgia som gjelder.

Et viktig element i Freyrs videre strategi er å forfølge mulighetene og fordelene i den amerikanske subsidiepakken «Inflation Reduction Act». 3.700 milliarder kroner skal gå til å subsidiere grønn industriutvikling i USA, og det har lokket flere europeiske bedrifter over Atlanteren. Selskapet ble amerikansk i fjor.

– Dette er et viktig neste skritt i Freyrs reise for å finansiere Giga America, uttalte daværende konsernsjef Birger Steen i Freyr da.