Bare sammen kan vi revolusjonere norsk ladeinfrastruktur

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

I et innlegg i TU kommer Kjetil Hulbach med sine spådommer rundt hvor fokuset for norsk ladeinfrastruktur vil ligge i 2022. Han har absolutt flere gode poenger, men vi kan og bør legge lista enda høyere enn dette for å ivareta både dagens og fremtidens EV-park.

Å være først ute er ofte vanskelig ettersom erfaringsgrunnlaget er lite. Likevel bør ikke dette være noen unnskyldning for et land som Norge, der både etterspørselen, viljen og økonomien er stor. Vi må tørre å være et foregangsland for andre markeder som skal utvide satsingen på elbil.

Spesielt tre punkter mener vi er viktige for å få til dette:

1. Glem kort, vi må ha én felles digital betalingsløsning

Det må være enkelt og forutsigbart å betale på tvers av leverandører. Selv om kortbetaling akkurat nå fremstår som en naturlig løsning på betalingsproblematikken, er dette raskt gammeldags teknologi som fort også blir veldig kostbar å implementere.

En bedre og mer fremtidsrettet løsning er å innføre såkalte «app clips» ved alle ladestasjoner. Da blir både apper og ladebrikker utdatert – og det eneste som kreves, er å skanne en QR-kode og betale via Apple Pay, Google Pay eller andre bankkortløsninger for mobil. Rundt 90 prosent av Norges befolkning har tross alt en smarttelefon.

Når både banker og butikker beveger seg mer og mer mot heldigitale løsninger, må også vi følge etter.

2. Åpne opp bedrifters ladere for allmennheten

Norske virksomheter på tvers av bransjer har også en gyllen mulighet til å bidra i det grønne skiftet når vi nå skal bygge ut ladenettet. Derfor må vi passe på at vi ikke skaper nye lukkede ladenettverk – tvert imot.

Vi må sørge for at de ladepunktene som bygges, kan utnyttes til det maksimale – slik at infrastrukturen fremstår som en samlet enhet. For det er ikke noe i veien for at ansatte kan benytte arbeidsstedets ladestasjoner mellom 9 og 17, mens allmennheten kan nyte godt av tilbudet om kvelden, i helger og fellesferier. Det handler kun om å la teknologien legge til rette for det.

Slik kan bedrifter også slå to fluer i en smekk – bidra til fellesskapet med mange nye ladepunkter og samtidig tjene litt ekstra penger. Delingsøkonomien har kommet til veldig mange bransjer, og her må ikke vi være dårligere.

Emma Wallin er norgessjef i Monta. Foto: Monta

3. Flere gode ikke-statlige insentiver til å bytte til elbil

Det er heldigvis slik at stadig flere ser verdien av å ha en elbil. For at denne veksten skal fortsette, må hele bransjen sørge for at det fremstår som enkelt og smidig å bytte ut fossilbilen med en elbil. En stor driver av denne veksten vil komme i form av at også firmabilene blir elektriske.

Da må vi ikke glemme hvor folk flest faktisk lader elbilen: hjemme. Derfor må det tilrettelegges for at man også skal kunne lade firmabilen hjemme, mens kostnaden for ladingen faktureres tilbake til arbeidsgiver. Spesielt i en tid hvor strømregningene har skutt i været, er denne forutsigbarheten ekstremt viktig. Og det er mulig, riktig teknologi må bare være på plass.