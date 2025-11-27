Abonner
Samferdsel

Bane Nor krever millionerstatning etter togulykken i Arna

Bane Nor krever 28,3 millioner kroner i erstatning fra Onrail etter togulykken ved Arnanipatunnelen i mars 2024. 

I mars 2024 sporet et godstog av på Arna stasjon i Bergen
Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
27. nov. 2025 - 12:49

Bane Nor krever 28,3 millioner kroner i erstatning fra godstogselskapet OnRail etter at et godstog sporet av ved Arna stasjon i mars 2024. Det melder NRK, som har fått innsyn i erstatningskravet.

Ulykken skjedde da et godstog kjørte ut fra Bergen terminal med nesten fullstendig fravær av bremsekraft i mars 2024.

Havarikommisjonen har i etterkant av ulykken pekt på en rekke alvorlige feil og manglende rutiner som årsak til ulykken.

De konkluderte i sin rapport med at den direkte årsaken var «meget redusert bremsekraft på kun ett lokomotiv». Ifølge rapporten glemte både lokfører og terminalarbeider å åpne en kran, noe som gjorde at bremsene på vognene ikke fungerte.

Bane Nor mener OnRail har skylden for ulykken, og viser til manglende rutiner for prosedyrer og risikovurderinger, skriver NRK.

I erstatningsdokumentene anslår Bane Nor skadene til 28.342.137,82 kroner. Selskapet peker også på at OnRail ikke har gjennomført tiltak etter ulykken.

Bane NORJernbaneOnRailSamferdsel
