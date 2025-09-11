En nybygd jernbaneundergang i Haltdalen i Trøndelag har skapt store problemer for både bønder og transportnæringen. Ifølge avisa Fjell-Ljom er den nye brua i Aunvegen blitt lavere enn den gamle, noe som gjør at tømmerbiler, landbrukstransport og større lastebiler ikke kommer gjennom.

Morten Lillevold fra Aunegrenda reagerer kraftig på det han mener er dårlig planlegging.

– Sjokkerende dårlig planlegging, konstaterer han i et innlegg på Facebook, der han peker på at høyden er redusert fra 3,9 til 3,7 meter.

Får ikke levert kraftfôr

Konsekvensene har allerede blitt merkbare. Flere bønder har ikke fått levert kraftfôr, og entreprenører må ty til tidkrevende løsninger for å komme seg gjennom undergangen.

Erik Evenås i Bjørgum maskinstasjon forteller til Fjell-Ljom at de må laste av maskiner for å få dem gjennom passasjen.

– Bare denne uka har vi hatt to maskinflyttinger, og det innebærer at vi må kjøre gravemaskina av hengeren og beltekjøre den gjennom, før den lastes på igjen på andre siden, sier han.

Vil senke veien

Bane Nor bekrefter overfor Fjell-Ljom at brua har blitt for lav og opplyser at de nå vil forsøke å rette opp feilen ved å senke veibanen med 20 centimeter.

– Når fadesen nå har skjedd, vil de utbedre dette ved å senke veibanen 20 centimeter. Dette i en krapp sving og allerede bratt bakke som nå blir enda brattere. Ikke akkurat noen fordel på glatt vinterføre, skriver Lillevold.

Han understreker at den gamle høyden på 3,9 meter allerede var for lav for en del større kjøretøy.

– Jeg hadde forventet at høyden nå kanskje ble litt høyere, og i hvert fall ikke lavere. Sjokkerende dårlig planlegging, avslutter Lillevold.