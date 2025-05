– Dette er en forberedelse til yrkeslivet. Studentene er veldig klare for å gjøre noe praktisk og konkret når de er kommet såpass langt i studieløpet, sier arkitekt og ingeniør Per Berntsen ved Institutt for arkitektur og teknologi på NTNU.

Masterkurset Design in Context har blitt så populært at det har lange ventelister, og arkitektstudenter fra andre land tar et utvekslingsår ved NTNU for å få mulighet til å delta på nettopp dette prosjektet, melder universitetet.

Her designer og bygger studentene opp til fem ulike bygg på ett semester. Og de gjør alt fra A til Å i prosessen. Det er masterstudenter som er i innspurten av studieløpet som kan få plass.

– Studentene får selvtillit, mestringsfølelse, kompetanse og lærer selvstendighet, sier Berntsen, som er emneansvarlig for kurset.

Påvirker lokalsamfunnet

Studentene har opp gjennom årene reist flere badstuer, og også mange andre typer bygg eller tilbygg, både i Norge og i utlandet.

I Beiarn i Nordland har studentene gjort flere prosjekter.

– Beiarn kommune er svært begeistret for prosjektene, de vil gjerne at vi skal komme hvert år. De ser at prosjektene påvirker kommunen, omgivelsene og lokalsamfunnet på en positiv måte, sier Berntsen.

De eller den som bestiller et Design in Context-prosjekt, betaler alle utgifter: Reise, opphold og materialer.

Badstue på Svartisen

Et av byggene som ble realisert i 2023, var en badstue rett ved Svartisen i Nord-Norge. Badstuen ble bygd på 11 dager.

Prosjektet ble nominert til «Building of the year» av ArchDaily.

– Beliggenheten er unik og hinsides og ligger i en nasjonalpark. Det var fantastisk å få mulighet til å bygge i noe av det vakreste vi har i landet, sier Berntsen.

Sauna Svartisen er plassert i en liten dalåpning mot Svartisen, Norges nest største isbre. Badstubygget er integrert i det arktiske landskapet. Foto: Fuse Arkitekter

Området er veiløst, så materialene måtte fraktes inn med båt. Svartisen besøkes av mange turister hvert år, så det er mange som får se og oppleve badstuen.

Slik foregår prosessen

Design in Context består av en workshopdel og en prosjekteringsdel.

Semesteret starter med et fem ukers introkurs som inkluderer sikkerhetskurs, ferdighetstrening og teambuilding. Så følger en workshop med to intensive design- og byggeprosjekter på to uker hver.

Her jobber studentene sammen med sine lærere, som er erfarne arkitekter og håndverkere.

– Studentene blir kastet rett ut i det, og det skjer veldig mye på kort tid. De får en forståelse av sin egen kapasitet og hva det er mulig å få til, forteller Berntsen.

Dette foregår alltid et annet sted enn Trondheim, slik at studentene er i en annen kontekst enn den de er i til daglig på NTNU.

Jobber selvstendig som et arkitektkontor

Deretter følger et prosjekteringskurs hvor student-teamene fungerer som et selvstendig arkitektkontor og må gjøre alt på egen hånd. Her lærer de å forholde seg til oppdragsgiver på samme måte som et arkitektkontor gjør det.

– Studentene får stor forståelse av hele prosessen fra A til Å, fra idéskisse til ferdig bygg. De lærer å forholde seg til andre faggrupper, som håndverkere, ingeniører og leverandører av materialer. Studentene får verdifull innsikt i hva det vil si å fungere som et arkitektkontor med virkelige klienter og budsjett, sier Berntsen.

– Det kan være lett å gå på internett og hente ideer derfra, men til syvende og sist må designet og bygget fungere i virkeligheten, blant annet med tanke på at det må være solid, sier Berntsen.

Foto: Pasi Aalto/NTNU Wood Hytta Hut-in-hut ble bygget i Karnataka-regionen i India. Temaet var økoturisme, og målet var å finne løsninger til nytte for lokalbefolkningen og miljøet i regionen. Sauna Svartisen er preget av enkelhet og minimalisme. Prosjektet ble nominert til «Building of the Year» av arkitekturnettstedet Arch Daily. Restaurant Credo i Trondheim ønsket seg et uteområde for gjestene. Det er brukt malmfuru fra lokal skog. Løsningene for avstiving minner om prinsipper fra stavkirker og japanske konstruksjoner. Eco Moyo Education Centre er en norsk stiftelse som bidrar til å fremme utdanning for barn i Kenya. Hytta for økoturisme som NTNU-studentene har designet og bygget, leies ut for å holde skolen i gang. Økoturisme-hytta i Kenya er laget med lokal korallstein og tre. Fra den overbygde terrassen er det utsikt til skogen. Rester fra annen verdenskrig kan fortsatt sees rundt om i Norge. Bunkersauna bruker et ammunisjonslager i Trondheim for å vise hvordan små endringer kan gi en ny funksjon. Når du går inn i Bunkersauna, kjenner du kulden fra bunkersen, men varmen i badstuen gir en velkommen kontrast. Veggene er laget av massiv furu, med en konstruksjon som tillater bevegelse i treet. I en landsby i Portugal fikk NTNU-studentene i oppgave å skape et inngangsområde for et landskapsmuseum. De designet og bygget små møteplasser og paviljonger.

– Studentene får en dypere forståelse for prosessen og blir mer reflekterte når de faktisk bygger det de har designet. De lærer seg om materialenes muligheter i praksis og framfor alt hvordan de må tilpasse bygget til omgivelsene. De forstår prosess og materialer på en helt annen måte når de utfører dette selv.

Mengdetrening

Hvert team designer og bygger opptil fem prosjekter i løpet av dette semesteret.

– Studentene får mengdetrening. Dette er et intenst semester som krever full innsats, og studentene lærer hva det er mulig å få til. Og også hvilke begrensninger de må forholde seg til, sier Berntsen.

Flere av teamene har i forlengelsen fortsatt å jobbe som arkitektkontor, som Fuse arkitekter og Studio 2×8. Tyin tegnestue var et aktivt arkitektkontor i flere år og vant mange priser for sine bygg.

Kurset startet som et frivillig kveldskurs i 2011 og ble etter hvert et kurs med 22,5 studiepoeng. Det ble ledet av emnesansvarlig Pasi Aalto og professor Sami Rintala.

Fram til nå er det gjennomført mange workshops i Norge og utenlands. I dette semesteret er det workshop både i Finland og Romania, og kurset videreutvikles hele tiden.

Arkitekten bak konseptet

Det er den anerkjente arkitekten Sami Rintala som har utviklet konseptet. Han har en delstilling som professor ved NTNU, ved siden av å drive eget arkitektkontor.

Her kan du se bilder av Sami Rintalas mange bygg og prosjekter, hvor flere av dem er studentprosjekter fra Design in Context.

Utdrag fra Rintalas beskrivelse av konseptet:

Design-build workshops ble startet på amerikanske universiteter med Yale Building Project i 1967 og deretter videreført av Rural Studio, Steve Badanes og Dan Rockhill blant andre.

Versjoner av Design-build workshops har spredt seg vidt og bredt etter det. Resultatet har blitt noen gode eksempler på samfunnsansvarlig arkitektur, praktiske løsninger og inspirasjon for designmiljøet.

Rintala understreker at forelesningssalen og byggeplassen bør komme tettere sammen, gjennom blant annet å lære å jobbe med ideer – og gjennom workshops med testing med materialer og bygging i det virkelige liv.

Han refererer til et ordtak av den kinesiske filosofen Confusius:

«Jeg hører og glemmer. Jeg ser og husker. Jeg gjør og jeg forstår».

Sami Rintala og NTNU er invitert til å foredrag om undervisningskonseptet på et arkitektsymposium i Grenoble i 2025, hvor arkitektskoler fra hele verden møtes.

– Det er kult at vi blir lagt merke til internasjonalt, sier Per Berntsen.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no