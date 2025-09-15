Samferdsel
Fant store skader bak betonghvelvet – her sprenger de i Strindheimtunnelen
Statens vegvesen har gjennomført tre sprengninger i Strindheimtunnelen i Trondheim. Arbeidet ble mer omfattende enn først planlagt, etter at betydelige sprekker i fjellet ble avdekket bak betonghvelvet.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
15. sep. 2025 - 15:08
