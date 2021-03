Automatisert og selvbetjent nærbutikk lønner seg – nå kan den bli døgnåpen

Vaksdal: Nå teller innehaver Hege Marie Lavik på knappene om hun skal utvide åpningstiden til å omfatte hele døgnet, alle dager i uka.

De faste kundene sier seg fornøyd med omleggingen som skjedde fra og med 15. mai i fjor.

– Det funker greit å benytte den selvbetjente kassen, bare jeg har husket å ta med briller, sier Rune Nesheim, som er en av nærbutikkens faste kunder.

– Du kan også få låne briller, skynder den serviceinnstilte butikkeieren å skyte inn. I starten var hun litt redd for at de eldre kundene i dalen ville vegre seg for å ta i bruk ny teknologi.

– Men det har gått over all forventing. De som sliter litt med å sette seg inn i det nye, kan dessuten komme til butikken når den er bemannet og be om hjelp. Det skal også være enkelt å kalle oss opp for å spørre om hjelp via kommunikasjonssystemet over den selvbetjente kassen, sier Lavik.

Hennes butikk var først ut i et pilotprosjekt for mindre selvbetjente nærbutikker. Prosjektet ledes og støttes med midler gjennom Merkur-programmet, som sorterer under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Åpnes med betalingskort

Da vi skulle besøke Eksingedalen Snarkjøp, kom vi til stengt dør. Vi kontaktet derfor innehaveren via telefon for å spørre om hun var til stede i butikken som avtalt.

– Ja, bare stig på. Men sett først bankkortet eller kredittkortet ditt i den gule boksen på utsiden og tast inn pinkoden så vil døra åpne seg.

Vel innenfor forklarer Lavik at alle vanlige bank- og kredittkort, uansett fra hvor i verden kundene kommer, vil kunne fungere som nøkkelkort til butikken.

Merkur-programmet En statlig støtteordning for dagligvarebutikker i distriktene som skal bidra til å utvikle kompetanse og gi økonomisk støtte.

Butikker med inntil åtte millioner kroner i årlig netto omsetning av dagligvarer, kan søke om 75 prosent investeringsstøtte, mens butikker med inntil 13 millioner kroner i omsetning kan søke om 50 prosent støtte.

Det skal som hovedregel være minst 10 kilometer til nærmeste dagligvarebutikk og færre enn 200 husstander i nærmarkedet.

På innsiden er det lite som skiller nærbutikken i Eksingedalen fra andre mindre nærbutikker. Men det er ikke alle som har installert en selvbetjent kasse. Her må kunden la strekkodeleseren registrere alle varene i handlekurven. Frukt, grønt og brødvarer må kundene taste inn navnet på. Betaling skjer på vanlig måte med bankkort i terminal ved kassen. Kvitteringen som skrives ut må kunden bringe med til en strekkodeleser ved utgangen før døren igjen åpner seg.

Det er altså ikke bare Amazon og andre giganter som får dette til å fungere.

Skanner fingeravtrykk

Kunder som ønsker å handle såkalte aldersbestemte varer som øl og sigaretter og som har fylt 18 år, kan forhåndsregistrere seg i butikken med fingeravtrykk. Når de kommer til kassen og skal betale disse varene, må de først legge fingeren på fingeravtrykkleseren for å bli godkjent.

Er man ikke forhåndsinnmeldt i systemet med fingeravtrykk og likevel ønsker å kjøpe med seg et brett med ølbokser, finnes det en annen utvei. Da må kunden vise legitimasjon til et kamera over kassen. Butikkinnehaveren kan så via sin mobiltelefon åpne kassen for registrering og godkjenne kjøp av aldersbestemte varer.

Selv om Hege Marie Lavik sammen med ektemannen, Fazel Mohammed Ramazan og deres seks måneder gamle datter, bor i etasjen over butikken, kan virksomheten overvåkes og styres hvor som helst ifra via mobiltelefonen.

Til sammen 11 kameraer med sensorer er plassert enten på utsiden eller inne i butikken. Hun får pushvarsel hver gang noen nærmer seg inngangsdøren. Hun kan videre velge hvilket kamera hun vil følge via mobil eller PC.

Den vesle nærbutikken ligger i Eksingedalen, som er fem mil lang, men bare har 160 fastboende. Foto: Thomas Førde

Kan stenge med mobil

Skapet hvor øl oppbevares, har fått en solid magnetlås som kan fjernstyres. Til vanlig er låsen innstilt slik at skapet er åpent i tidsrommet som lokale myndigheter har fastsatt for ølsalg.

Dersom butikkinnehaveren får mistanke om at uønskede elementer, berusede personer eller lignende vil ta seg inn i butikken eller i skapet med øl, kan butikkdøren eller skapdørene stenges via mobiltelefonen.

– Hvis det skulle skje at noen forsøker å stikke av med ettertraktede varer som øl og sigaretter, er det tyveri. Vi har grundig dokumentasjon gjennom videoopptak og bankkort-bruk og dermed godt grunnlag for å kunne identifisere vedkommende, sier Lavik. Hun legger til at opptakene fra kamera blir lagret i 10 dager.

Butikken styres fra telefonen

I Eksingedalen er det ca. 50 husstander som sogner til nærbutikken. I tillegg kommer en del turister til dalen om sommeren og ved påsketider.

– Bygdefolk er flinke til å bruke nærbutikken og jeg prøver å ta inn de varer som kundene ønsker seg, sier innehaveren som overtok butikken i 2017. Hun er født og oppvokst like ved butikken, men har bodd syv år på Voss, hvor hun har jobbet i større dagligvarebutikker.

De første årene hennes i Eksingedalen gikk butikk-driften så vidt i balanse. Etter omlegging til selvbetjening har omsetningen økt med gjennomsnittlig 50 prosent hver uke.

– Når butikken kan styres og overvåkes via mobiltelefonen, kan vi holde åpent alle dager fram til midnatt. Det blir enklere for bygdefolk som har jobb utenfor bygda å gjøre sine innkjøp når de måtte ønske. Den blir også mer tilgjengelig for hyttefolk, turister og for ungdommer som liker å være lenge oppe i helgene. Dessuten tillater økte driftsinntekter at jeg kan ta ut lønn og nærbutikken blir liv laga, sier Hege Marie Lavik.

Merkur-støtte

Men hun innser at hun aldri kunne ha gjennomført de nødvendige investeringer på i alt 750.000 kroner i utstyr og omlegging til selvbetjening uten støtte fra Merkur-programmet. De dekket 75 prosent av denne kostnaden.

Åtte slike butikker, spredd rundt i landet, er nå med i Merkurs pilotprosjekt med omlegging til selvbetjening. Prosjektet skal evalueres ved utgangen av februar.

– På bakgrunn av rapporten som deretter skal lages, skal styret i programmet avgjøre om flere butikker skal få støtte til omlegging, sier Merkur-konsulent Per Spillum. Han legger til at interessen for å bli med er svært stor fra butikkeierne.

Døgnåpent

Spillum sier videre at hensikten med digitalisering av nærbutikkene ikke er å rasjonalisere bort arbeidsplasser i distriktene, men at butikkinnehaveren skal få mer tid til sine kunder og samtidig få mer ordnet arbeidstid.

– Vi ønsker å bidra til at butikkene overlever på sikt, sier Spillum.

Enkelte butikker i pilotprosjektet har alt innført døgnåpning og ifølge Spillum med stor suksess. Snarkjøp-kjeden har to av sine butikker, en i Eksingedalen i Vaksdal kommune og den andre Herand i Ullensvang kommune i Hardanger, med i pilotprosjektet. Gründer og daglig leder i Snarkjøp-kjeden, Per Eivind Vik, opplyser at de har etablert et eget vakt-team som er bakvakt og overvåker flere av kjedens butikker om natten.

De fleste av Snarkjøp-kjedens snart 48 butikker er små nærbutikker i distriktet. Men en av butikkene ligger i en større by, i Kristiansand. Den er også blitt selvbetjent og døgnåpen.

– Erfaringene så langt er svært positive, sier Vik.

