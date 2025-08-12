Nye batterier blir revolusjonerende. «Alt» blir elektrifisert

Elektrifiseringen brer om seg i høyt tempo. Stadig settes det nye rekorder. For en uke siden annonserte Chevrolet ny verdensrekord i rekkevidde med 1704 kilometer, tilsvarende 1059,2 miles, med en Silverado EV Max Range Work Truck. Med det banket de Lucids gamle rekord på 1205 kilometer som ble satt tidligere i sommer.

Justert standardbil

Chevrolets rekord ble satt med en standard bil, med 704 km som oppgitt rekkevidde. Som vi skjønner, ble det gjort en rekke justeringer og optimalisering i mange ledd. Alt ble imidlertid utført i henhold til bilens brukermanual. Klimaanlegget ble ikke brukt, vinduspusserne ble satt i optimal posisjon for luftstrømmer, dekkene ble fylt opp med luft for minimal rullemotstand, og så videre. Testen ble utført på virkelige veier, men i moderate hastigheter mellom 30 og 40 km/t.

Triptelleren stoppet først på 1059,2 miles, som tilsvarer 1746 kilometer. Foto: Chebrolet

Til tross for justeringer og "snill" hastighet i sommervarmen, er det en bemerkelsesverdig rekord. Ikke minst gir det oss et frempek om hva vi kan vente oss i årene som kommer.

Her hjemme skjer det ting innen tungtransporten, for eksempel med elektrifisering av lasterbiler og overgang til elektriske busser, som synes helt å ta over bybuss-segmentet.

Elektrisk rutefly på vingene

Her hjemme har vi også brutt ny elektrisk grunn i sommervarmen. Og det bare dager etter Chevrolets verdensrekord. Da lanserte Avinor og Luftfartstilsynet en første rute med elektrisk fly. Prosjektet omfatter testflyginger over flere måneder og er en del av en internasjonal testarena for null- og lavutslippsluftfart.

De første flygingene går mellom Stavanger og Bergen, og flys med et helelektrisk fly fra Alia, som opereres av piloter fra Bristow.

I første rekke er det snakk om å teste ut frakt av gods – ikke passasjerer. Den helelektriske flyruten er likevel et godt eksempel på hva fremtiden vil bringe.

For heller ikke elektrisk luftfart er lenger fantasi. Spesielt ikke i Norge, som med sitt nett av regionale luftfartsruter fremstår som skreddersydd for elektrifisering. Noe også norske Elfly Group AS satser på, med sin satsing på det regionale flyet Noemi, som planlegges å komme på vingene i løpet av 2027 i konfigurasjoner for både frakt og passasjerer.

Batteriteknologi avgjørende

Elektrifiseringen har utvilsomt gått som «ei kule» det siste tiåret. Den første Nissan Leaf var revolusjonerende da den ble lansert for 15 år siden, selv med sin beskjedne rekkevidde på 120–180 kilometer, avhengig av målestandard.

Det har naturligvis vært mye innovasjon og forbedringer siden den gang. Og på mange områder. Det viktigste hittil – og for de kommende årene – er batterienes energitetthet. Rett og slett hvor mange watt-timer som kan pakkes inn i batteriene. Typisk for dagens elbiler er 200–300 Wh/kg.

Prisen på batterier har falt. Samtidig har kapasiteten økt. Utviklingen vil fortsette. Foto: RMI research

Uten å gå inn i en forelesning om batterier og kjemi, anslås det i dag at nye batterityper vil føre til store gjennombrudd i løpet av få år.

Det er utrolig mye som skjer. For eksempel har forskere ved MIT utviklet prototyp av en natrium-luft-drivstoffcelle som kan nå 1000+ Wh/kg i virkelige forhold. Energitetthet på dette nivået vil i seg selv gjøre det mulig å elektrifisere stadig flere fossile flyruter.

Hva angår landeveien, er for eksempel både Mercedes, Toyota og VW godt i gang med å teste ut batterityper som vil utvide rekkevidden betydelig, samtidig som ladetiden for batteriene går ned. Det er nå sannsynlig at vi innen få år har standard bilmodeller med 1000 kilometers rekkevidde. Og attpå til med vesentlig raskere ladetid enn i dag.

Det mest revolusjonerende må likevel anses å være såkalte strukturelle batterikompositter (SBC), som kombinerer struktur og energilagring. Det betyr rett og slett at selve karosseriet kan være batteriet, noe som vil bidra til å halvere vekten på elbiler.

Elektrifisering av transport i alle former er utvilsomt godt i gang. Vi er garantert kun i starten av en omfattende utvikling.

Og ja, det vil også omfatte luftfarten.