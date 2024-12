Regjeringskilder i Baku sier at flyet som styrtet i Kasakhstan, ble skutt ned av en russisk rakett. Russland advarer mot for tidlig spekulering.

Euronews melder at kilder i den aserbajdsjanske regjeringen har bekreftet til dem at en russisk bakke-til-luft-rakett var årsaken til at flyet styrtet i Aktau i Kasakhstan 1. juledag.

Også Reuters viser til fire kilder i Aserbajdsjan som sier at flyet ble skutt ned av russisk luftvern.

Ifølge Euronews var luftvernet i aktivitet i Groznyj-området da raketten eksploderte ved siden av flyet. Både passasjerer og besetningen ble skadet av rakettrester som traff flyet, sier mediet.

Omdirigert

Kildene sier til Euronews at flyet ikke fikk lov å lande i Groznyj, og ble omdirigert til Aktau på den andre siden av Kaspihavet, der det tok fyr under forsøk på nødlanding i nærheten av flyplassen.

38 mennesker mistet livet og 29 overlevde da Embraer-flyet styrtet mens det var på vei fra Baku i Aserbajdsjan til Groznyj i den russiske republikken Tsjetsjenia. Passasjerene var fra Russland, Aserbajdsjan, Kasakhstan og Kirgisistan.

Også Wall Street Journal melder at flyet ble truffet av russisk luftvern. Avisen viser til uttalelser fra et sikkerhetsselskap, en høytstående ukrainsk tjenesteperson og at området har blitt angrepet av ukrainske droner i det siste.

Selskapet Osprey Flight Solutions, som driver sikkerhet innen luftfart, sier i en melding til luftfartsselskaper at flyet «trolig ble skutt ned av et russisk militært luftvernsystem».

Videoer og bilder som er lagt ut av den stort sett intakte bakerste delen av flyvraket, viser også hull og skader som er forenlig med luftvern eller rakettrester.

Advarer mot spekulasjon

Russland advarer mot spekulasjoner om at flyet kan ha blitt skutt ned.

– En etterforskning er allerede i gang. Det ville være galt å sette fram hypoteser før resultatet av etterforskningen foreligger, sa talsmann for den russiske regjeringen Dmitrij Peskov torsdag.