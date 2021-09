Årets elbåt på solkraft: 5 knop med 1 kW på vannet

I sommer vant de først en global pris ved navn Gussies Award for årets elbåt i sin kategori: «Under 8 meter lang og under utvikling». Så fulgte Årets Gründerpris innen elbåt-teknologi på Elbåtkonferansen i Oslo. Mellom de to prisene ga en emisjon med såkalt folkefinansiering 3,7 millioner i startkapital. Det har med andre ord vært mye medvind i kommersialiseringsfasen for elbåten Freepower som går på solkraft.

Isabel (49) og Martin (49) Bjurmalm vokste opp med båtliv på to forskjellige kanter; Nøtterøy og vestkysten av Sverige.

Etter tre år med testing av prototypen er den første båten på tegnebordet på vei til å bli virkelighet. Kortreist produksjon starter i samarbeid med bedrifter i Færder og Tønsberg. Selv har de flyttet fra Göteborg til Nøtterøy også fordi de finner at rammevilkårene og responsen til Freepower-prosjektet er bedre i Norge.

På en dag med strålende sol blir vi med ut på prøvetur.

– Se, alltid fulladet om morgenen, sier Bjurmalm og kaster fortøyningene.

Designet app

Batteritilstanden ser han på mobiltelefonen. Den har en app med såkalt Ecobalance- funksjon som er designet av kona Isabel og utviklet av IT-selskapet Bouvet der hun jobber. Til lyden av bølgeskvulp, som overdøver en svak summing fra propellen, går turen utover i skjærgården rundt Nøtterøy. Solen står høyt på himmelen og lader batteriene mens vi kjører.

Martin Bjurmalm med appen som kona Isabel har designet, som kalkulerer samspillet med fart og energi så båten ikke skal gå tom for strøm. Foto: Håvard Solerød

– Vårt mål er at klare en marsjfart på 5 knop der det går 1000 watt ut og 1000 watt inn en solrik sommerdag. På tegnebordet er vi nære målet. Det betyr at båten kan kjøre hele dagen i denne farten uten å gå tom for energi. «Rekkeviddeangsten» elimineres da appen hele tiden kalkulerer balansen mellom forbruk og tilgjengelig energi. Du trenger ikke bekymre deg for å fylle el eller fossilt. Du spiller på lag med naturen og har infrastrukturen med deg, sier Bjurmalm tilfreds med alt utviklings- og testarbeidet.

Kan ikke sløse

Vannet byr båten på cirka 15 ganger mer motstand enn det farkoster med hjul på land må takle.

– Med solen som drivkraft kan ikke noe energi sløses bort. Vi optimerer alt for at det skal passe sammen uten at energi går til spille, sier Bjurmalm om innfallsvinkelen som styrer arbeidsprosessen.

På prisutdelingene har han blitt spurt om hvorfor ingen har laget båter på solkraft tidligere.

– Tradisjonelt har industrien bygd båter et sted og motorene et annet sted. Slik taper de mye energi på veien. Med solenergi som drivkraft har vi ikke råd til det.

Bjurmalm mener de har strukket seg så langt fysikkens lover tillater. I tillegg skal myndighetenes krav oppfylles.

­­– Freepower inneholder ingen patentbare løsninger i dag. Vi mikser seneste teknologi av hyllevarer sammen med egendesignet skrog, batteri, app og elektrisk styresystem.

Båtkonseptet sikter seg inn mot fritidsmarkedet i Norge. Globalt kan fiskere i små båter bli et marked.

– Utformingen av skroget må være slik at vi sløser minst mulig med energi underveis i vannet, men det må også ta myndighetenes krav om sjøsikkerhet med i beregningen. I tillegg skal den være praktisk og trivelig å oppholde seg i. Med innredningen på skinner kan man med et enkelt grep ommøblere båten til hummerfisket om høsten, sier Bjurmalm.

Bra for fisken

Hekkbølger og skum fra propellen får du ikke med båt på solkraft. For Bjurmalm er begge deler bilder på sløsing med energi.

­– Generelt har elektriske motorer høyere dreiemoment. Det vil si at du kan ha en større diameter og lavere turtall Det gir mindre støy for fisken som kommuniserer med lyder. Propeller på fossile motorer snurrer så fort at det dannes kavitasjon som gjør av propellen mister grep i vannet. Det gir tap av energi som elbåtene ikke har, sier Bjurmalm.

122 interessenter har skrevet seg på liste. To båter er under bestilling. Lengden på pilotbåtene er 6,7 meter lang og 2,55 bred. Marsjfart er fem knop og toppfart rundt 7 knop.

Isabel og Martin Bjurmalm med elbåten de har utviklet sammen. Foto: Håvard Solerød

Inspirert av Steve Jobs

Barndom rikt på båtliv har gjort at Martin og Isabel er på samme bølgelengde og jobber godt sammen om båtprosjektet. Sammen har de to gutter på åtte og ni år.

– Å være småbarnsforeldre samtidig som vi jobber med dette prosjektet i en tid med stort fokus på klimaspørsmål, er en krevende balansegang med stort trykk utenfra. Barna har vært involvert i testingen av båten og er veldig bevisst på hva vi jobber med, sier Bjurmalm.

Barnas fremtid inspirerer, og mobiltelefonene de bruker.

– Vi er begge inspirert av design og brukervennligheten til Apples produkter. Jeg hørte en tale av Steve Jobs på 2000-tallet da Freepower var en luftig ide. Jobs sa: «Alt du ser rundt deg er skapt av mennesker som ikke er smartere enn deg selv». Den uttalelsen har jeg tatt til meg.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin, 8/2021.