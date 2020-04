Vil folkefinansiere elbåten som "lader seg selv"

Martin Bjurmalm har tatt med prototypen av sin elbåt fra Sverige til Foynland utenfor Tønsberg. Vi møtte ham til en prat og prøvetur i prototypen som har vært på vannet et års tid. Det spesielle med båten er at den kan kjøres i såkalt "eco balance mode", som tilsier at motoren ikke drar mer strøm enn hva solcellene til enhver tid leverer til batteriet.

Nei, det går ikke fort, men det går.

Nå vil Bjurmalm lage en produksjonsmodell til salgs i markedet. I første rekker forsøker han seg på en folkefinansiering av første serie av Freepower Solar Boat.