Peker på to gruveområder på Fensfeltet

Gruveselskapet Rare Earths Norway (REN) er fornøyd med at området Bærevann vurderes.

Kommunedirektøren i Nome anbefaler at to områder ved Fensfeltet vurderes for videre høring: Bærevann og kombinasjonen av Vindsås og Nukedalen.

Fensfeltet i Telemark beskrives som den største dokumenterte forekomsten av sjeldne jordarter i Europa, med god margin. En forekomst i verdensklasse, faktisk.

Torsdag sendte kommunens administrasjon sin anbefaling om framtiden til Fensfeltet videre til politikerne.

Ifølge NRK anbefaler kommunedirektøren at samfunnsutviklingsutvalget i Nome legger to områder ut til høring:

Bærevann og en kombinasjon av Vindsås og Nukedalen, med adkomst via Dagsrud.

Sistnevnte svarer på kommunestyrets bestilling om minst mulig negative konsekvenser og mest mulig positive ringvirkninger, skriver kommunedirektøren i Nome i en innstilling.

Bærevann er alternativet som selskapene ønsker seg, men som har skapt mest diskusjon, ifølge NRK.

Gruveselskapet Rare Earths Norway (REN) er fornøyd med at alternativet Bærevann er med videre.

– Det er det vi har pekt på tidligere som er det klart mest industrielt interessante området. Det er det område som etter vår vurdering er det som gir minst konflikt mot der folk bor i Nome-området, sier Alf Reistad i REN til NRK.

I vår fortalte Reistad TU om de store planene for RENs pilotanlegg ved Fensfeltet, men selskapet la senere planene foreløpig på is.

Reistad sier nå til NRK at når selskapet er trygge på at et egnet område skal reguleres, så vil de reise saken på nytt for investorer og styre, og behandle den på nytt.