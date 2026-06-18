Åpner ny E6 trekvart år før planen

Byggestart for E6 Ulsberg-Berkåk er planlagt til årsskiftet 2027/2028, med fullføring rundt 2030/2031.

Prosjektsjef Lars Bjørgård i Nye Veier peker i en pressemelding på god og effektiv planlegging og bygging, samt godt samarbeid med entreprenøren.

Ny E6 Berkåk-Vindåsliene Den 15 km lange veien bygges med bredde på 19 m i 11 km og 4 km med 17,5 m bredde

I tillegg bygges det 15 km nye fylkes- og lokalveier

Det nye Berkåk-krysset blir planskilt kryss, og kobles til eksisterende E6 i e rundkjøring på Berkåk

Ny E6 og Dovrebanen får viltgjerde med tre viltkryssinger

Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Skanska/Syltern

Kostnadsramme: rundt 2,3 milliarder kroner

Byggestart mai 2024. Åpning desember 2026 Vis mer

– Prosjektet har vært preget av god og sikker gjennomføring. Vi har skapt en sterk felles forståelse for hvordan vi best løser utfordringene underveis. Det har gjort det mulig å holde høy fremdrift, sier Oddmund Hansen, prosjektleder for JV Skanska-Syltern som er totalentreprenør i prosjektet.

Vadløkkjbrua sommeren 2026. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/Skanska

TU skrev om dette utbyggingsprosjektet i fjor sommer. Da var ferdigstilling satt til oktober 2027.

Nye Veier sier i meldingen at de kommer tilbake med en eksakt dato for veiåpningen på Berkåk.

Mer veibygging

I nabolaget akter Nye Veier å klargjøre strekningen E6 Ulsberg-Berkåk for markedet før nyttår 2026. Da blir det anbudskonkurranse og dialog med en mulig utbygger.

Om alt går etter planen vil byggingen av E6 Ulsberg-Berkåk starte rundt årsskiftet 2027/2028.

Strekningen planlegges å være ferdig ved 2030/2031.

Prosjektledelsen fra Nye Veier og Skanska/Syltern i det som skal bli den nye rundkjøringen i Berkåk sentrum. Fv. Prosjektleder Ole Gunnar Sølberg (Nye Veier), prosjektleder Oddmund Hansen (Skanska), prosjektsjef Kai Morten Høyem (Skanska), produksjonssjef Roar Sjøbakk (Syltern), og prosjektsjef Lars Bjørgård (Nye Veier). Foto: Nye Veier

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