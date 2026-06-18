Åpner ny E6 trekvart år før planen

Prosjektsjef Lars Bjørgård i Nye Veier peker i en pressemelding på god og effektiv planlegging og bygging, samt godt samarbeid med entreprenøren.
Ny E6 Berkåk-Vindåsliene
- Den 15 km lange veien bygges med bredde på 19 m i 11 km og 4 km med 17,5 m bredde
- I tillegg bygges det 15 km nye fylkes- og lokalveier
- Det nye Berkåk-krysset blir planskilt kryss, og kobles til eksisterende E6 i e rundkjøring på Berkåk
- Ny E6 og Dovrebanen får viltgjerde med tre viltkryssinger
- Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Skanska/Syltern
- Kostnadsramme: rundt 2,3 milliarder kroner
- Byggestart mai 2024. Åpning desember 2026
– Prosjektet har vært preget av god og sikker gjennomføring. Vi har skapt en sterk felles forståelse for hvordan vi best løser utfordringene underveis. Det har gjort det mulig å holde høy fremdrift, sier Oddmund Hansen, prosjektleder for JV Skanska-Syltern som er totalentreprenør i prosjektet.
TU skrev om dette utbyggingsprosjektet i fjor sommer. Da var ferdigstilling satt til oktober 2027.
Nye Veier sier i meldingen at de kommer tilbake med en eksakt dato for veiåpningen på Berkåk.
Mer veibygging
I nabolaget akter Nye Veier å klargjøre strekningen E6 Ulsberg-Berkåk for markedet før nyttår 2026. Da blir det anbudskonkurranse og dialog med en mulig utbygger.
Om alt går etter planen vil byggingen av E6 Ulsberg-Berkåk starte rundt årsskiftet 2027/2028.
Strekningen planlegges å være ferdig ved 2030/2031.
– Kan denne strekningen gjøres utslippsfri, har så å si alle andre ruter samme potensial