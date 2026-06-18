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Samferdsel

Åpner ny E6 trekvart år før planen

Nye Veier åpner ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene allerede i starten av desember 2026.

Prosjektsjef Lars Bjørgård ved Vadløkkjabrua sommeren 2025.
Prosjektsjef Lars Bjørgård ved Vadløkkjabrua sommeren 2025. Foto: Bjørn Olav Amundsen
Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist
18. juni 2026 - 11:41

Kortversjonen

  • Nye Veier åpner E6-prosjektet Berkåk-Vindåsliene ni måneder før planen.
  • Byggestart for E6 Ulsberg-Berkåk er planlagt til årsskiftet 2027/2028, med fullføring rundt 2030/2031.

Prosjektsjef Lars Bjørgård i Nye Veier peker i en pressemelding på god og effektiv planlegging og bygging, samt godt samarbeid med entreprenøren.

Ny E6 Berkåk-Vindåsliene 

  • Den 15 km lange veien bygges med bredde på 19 m i 11 km og 4 km med 17,5 m bredde 
  • I tillegg bygges det 15 km nye fylkes- og lokalveier 
  • Det nye Berkåk-krysset blir planskilt kryss, og kobles til eksisterende E6 i e rundkjøring på Berkåk 
  • Ny E6 og Dovrebanen får viltgjerde med tre viltkryssinger
  • Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Skanska/Syltern
  • Kostnadsramme: rundt 2,3 milliarder kroner 
  • Byggestart mai 2024. Åpning desember 2026 

– Prosjektet har vært preget av god og sikker gjennomføring. Vi har skapt en sterk felles forståelse for hvordan vi best løser utfordringene underveis. Det har gjort det mulig å holde høy fremdrift, sier Oddmund Hansen, prosjektleder for JV Skanska-Syltern som er totalentreprenør i prosjektet.

Vadløkkjbrua sommeren 2026. Foto:  Geir Anders Rybakken Ørslien/Skanska
Vadløkkjbrua sommeren 2026. Foto:  Geir Anders Rybakken Ørslien/Skanska

TU skrev om dette utbyggingsprosjektet i fjor sommer. Da var ferdigstilling satt til oktober 2027.

Nye Veier sier i meldingen at de kommer tilbake med en eksakt dato for veiåpningen på Berkåk.

Mer veibygging

I nabolaget akter Nye Veier å klargjøre strekningen E6 Ulsberg-Berkåk for markedet før nyttår 2026. Da blir det anbudskonkurranse og dialog med en mulig utbygger.

Om alt går etter planen vil byggingen av E6 Ulsberg-Berkåk starte rundt årsskiftet 2027/2028.

Strekningen planlegges å være ferdig ved 2030/2031.

Prosjektledelsen fra Nye Veier og Skanska/Syltern i det som skal bli den nye rundkjøringen i Berkåk sentrum. Fv. Prosjektleder Ole Gunnar Sølberg (Nye Veier), prosjektleder Oddmund Hansen (Skanska), prosjektsjef Kai Morten Høyem (Skanska), produksjonssjef Roar Sjøbakk (Syltern), og prosjektsjef Lars Bjørgård (Nye Veier). Foto:  Nye Veier
Prosjektledelsen fra Nye Veier og Skanska/Syltern i det som skal bli den nye rundkjøringen i Berkåk sentrum. Fv. Prosjektleder Ole Gunnar Sølberg (Nye Veier), prosjektleder Oddmund Hansen (Skanska), prosjektsjef Kai Morten Høyem (Skanska), produksjonssjef Roar Sjøbakk (Syltern), og prosjektsjef Lars Bjørgård (Nye Veier). Foto:  Nye Veier
Ved å kombinere batterier og brenselceller med hydrogen kan selv den krevende ruten mellom Bodø og Sandnessjøen bli utslippsfri. Hurtigbåten MS «Elsa Laula Renberg» er en av to som brukes på Nordlandsekspressen. Forskere samlet inn og analyserte seilingsdata fra et helt år. De laget en modell for å beregne energibruk og muligheter for å finne løsninger som gir null utslipp.
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