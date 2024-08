I fjor høst sa Statnett at det ikke var forsvarlig med mer forbruksvekst i området. Nå har de gjort flere analyser, og i dag gir de kontrabeskjed:

– Vår vurdering er at det er rom for å reservere nettkapasitet for inntil 1500 MW nytt strømforbruk, skriver konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett i en pressemelding.

Nesten dobling

Statnett har og de regionale nettselskapene er nå i gang med å svare kunder og reservere ny nettkapasitet der det er ledig i strømnettet. De skal fortløpende gjennom høsten reservere nettkapasitet til flere kunder, ifølge Løvås.

Et viktig forbehold er at det er plass i nettet der kunden ønsker å knytte seg til. Det er nettbegrensninger flere steder, særlig i Innlandet, hvor det må gjøres nettforsterkninger før det kan komme nytt forbruk, ifølge meldingen.

På Østlandet, i Vestfold og Grenland er det i dag reservert nettkapasitet til 1800 MW nytt forbruk.

Etter å ha analysert kraftflyten inn til Østlandet i perioder med høyt forbruk og lite produksjon, åpner Statnett nå altså for 1500 MW i tillegg.

Statnett skal publisere analysen i oktober.