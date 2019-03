Alexander (23) fikk praktikantplass hos Nasa

LOS ANGELES: Alexander Hatteland har siden han var liten blitt oppfordret til å følge drømmene sine. Nå har han fått oppfylt en av dem, å jobbe i Nasa.

Det var Medvind24 som først meldte om at Hatteland, som er nevøen til seriegründer Jakob Hatteland, fikk den prestisjefulle praktikantplassen ved Nasas «Jet Propulsion Laboratory» (JPL) i California.

Teknisk Ukeblad møtte ham i Los Angeles, noen dager inn i det seks måneder lange internshipet, som startet 25. februar. Det er en uniformert og «jetlaget» Hatteland som stiller til intervju i Hollywood etter arbeidstid.

Utvikler redningsroboter

Under NASA-oppholdet skal Hatteland jobbe med utvikling av roboter til redningsoppdrag under bakken. Robotene skal brukes i situasjoner hvor det er vanskelig for mennesker å ta seg frem, for eksempel ved brann på t-banen eller om personer har gått seg bort i tunneler under bakken.

Robotene Hatteland og teamet hans utvikler, skal delta i «The SubT Challenge», som arrangeres av Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA). Konkuransen er delt i to, og man konkurrerer i «Systems» og «Virtual».

I «Systems» testes robotene i realistiske hinderløyper. I «Virtual» testes software og algoritmer i simulerte i scenarioer og miljøer. Den store finalen er i 2021. Vinneren stikker av med 2 millioner dollar.

Oppgaven til Hatteland er å forske på integrering av ulike «VIO»- (Visual Inertial Odometry) og «Lidar»-algoritmer til bruk i robotene.

Alexander Hatteland har travle dager hos NASA sin base i Pasedena, nord-øst for Los Angeles. TU møtte han etter jobb i Hollywood. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth

– Målet er å utvikle en flåte roboter som skal ta seg inn og kartlegge tunneler. Her skal de identifisere gjenstanden eller personen de leter etter. Robotene vil så rapportere tilbake til mannskap på bakkenivå, som effektivt kan ta seg inn uten å sette seg i unødvendig fare, sier Hatteland.



Medarbeiderene hans skal være blant verdens dyktigste innenfor faget, og Alexander Hatteland tror han vil lære mye under oppholdet, som han kanskje ville gått glipp av om han hadde valgt å bli ved skolebenken.



– Jeg får være med på team-møter og ta viktige avgjørelser. Den praktiske kunnskapen vil også gjøre meg sterkere akademisk, tror han.

Tunnelene hvor robotene skal operere, vil ha dårlig med lys, ingen mulighet for GPS, og ikke være kartlagt på forhånd. De må kunne passere en rekke hindre, blant annet store steiner eller vertikale tunnelganger. Noen av robotene må derfor kunne fly i deler av tunnelen.

– Robotene skal klare å ta seg seg frem ved hjelp av sensorer som VIO og Lidar. De skal hele tiden kommunisere med hverandre og menneskene på bakkenivå, noe som kan være krevende i smale tunneler. Til dette trenger de et system som kan fungere under alle typer forhold, sier Hatteland.

Kultursjokk

Den første tiden ved JPL har Alexander brukt til å bli kjent med teamet og prosjektet hvor han skal jobbe. Han har også blitt vist rundt i det massive Nasa-anlegget hvor det jobber rundt 6000 mennesker. Da fikk han blant annet se den nye Mars-roveren, som skal sendes opp i 2020, og fikk besøke kontrollrommet hvor Nasas utenomjordiske roboter styres fra.

– Folk har ikke faste arbeidstider her. Det betyr lange dager på kontoret, gjerne til sent på natt. Så langt trives jeg med det, og begynner å komme inn i rutinene. Alt faller mer på plass for hver dag som går, sier Hatteland.

Hatteland måtte søke permisjon i et halvt år fra masterstudier innen «Robotics, Systems and Control», ved ETH i Zurich, for å jobbe i Nasa. Fra før av har han en bachelorgrad innen «Aerospace Engineering» fra University of Manchester.

Hatteland er svært lykkelig over å ha oppnådd ett av sine store mål i livet: å jobbe for Nasa. Praksisoppholdet er likevel bare et steg mot et større mål, forteller han.

– Jeg vil bli Norges første astronaut.