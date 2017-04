Statoil fikk 5.000 søknader på sommerjobbene. Nå vil de gi nyutdannede en sjanse

Statoil forsøker seg i disse dager på en ny strategi for å få nye, unge hoder inn i organisasjonen. For første gang søker de i år etter 30 nyutdannede som kan gå inn i internships hos selskapet.

– Dette er fullt betalte internships og har en varighet på opp til ett år, sier Statoils direktør for læring og utvikling, Andreas Holst til Teknisk Ukeblad.

Holst forklarer at bakgrunnen for de nye praksisplassene er todelt. Det ene er at Statoil ønsker å ha en langsiktig strategi på rekruttering.

– Vi skal drive på norsk sokkel i minst 50 år til og har et godt samarbeid med universiteter og høyskoler for å bygge den kompetansen vi trenger langsiktig.

– Samtidig fanger vi opp at industrien har vært i omstilling. Det er vanskeligere for studenter, særlig mot de oljerettede fagene, å få sin første jobb og på den måten få arbeidserfaring, sier Holst.

Får prøve seg på Sverdrup

Statoil har derfor, i dialog med Norsk olje og gass, etablert internship-ordningen. Her søkes det i utgangspunktet etter nyutdannede innen den gruppen som kanskje har vanskeligst med å få seg jobb.

– Det er snakk om petroleumsingeniører, geologer og boreingeniører for å nevne noe, sier han.

Direktør for læring og utvikling i Statoil, Andreas Holst. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Holst understreker at dette ikke er et tiltak som vil gå ut over annen rekruttering i selskapet. De er også opptatt av at det er ryddige rammer for de nyutdannede.

– Dette er et skikkelig opplegg, og ikke en ubetalt praksisplass. De får lønn på lik linje med andre nyutdannede som begynner i Statoil.

– Forhåpentligvis vil de i løpet av dette året ha fått god praksis som gjør at de står bedre rustet for å få jobber i vår bransje, sier han.

De 30 utvalgte kan forvente å se et høyteknologisk selskap i fri utfoldelse. Og oppgavene vil variere fra person til person.

– Vi ønsker å spre dem rundt i organisasjonen. Det kommer ikke til å være 30 som plasseres i et rom for å få opplæring.

– Noen vil være i boring og brønn. Andre vil gå inn i Sverdrup-prosjektet. Noen vil gå inn i våre nord-initiativer, noen vil jobbe med reservoar og noen vil jobbe med teknologiutvikling, sier Holst.

Forventer stor interesser

Han sier de kan forvente å jobbe med dyktige fagfolk i dyktige miljøer.

– De kan også forvente å få tilgang på alt vi har i Statoil av opplæring. Vi har Statoil University med masse tilbud. Det eneste de ikke kan forvente, er å få være med i driften. De må jobbe med prosjektrelaterte oppgaver, sier han.

Statoil forventer høyt trøkk på interessen rundt disse stillingene. Da selskapet tidligere lyste ut rundt 150 sommerjobber fikk de om lag 5000 søknader.

– Selv om jeg ikke er noen helt på sosiale medier, ser jeg helt tydelig nå at det er stor interesse. Siden fredag, da dette ble lagt ut på LinkedIn har jeg fått over 100 nye venneforespørsler, sier Holst.

– Generelt kan vi si at vi er i en heldig posisjon der vi opplever stor interesse, uansett hvilke stillinger vi lyser ut, om det er graduates, lærlinger eller vanlige stillinger.

Statoil har den siste tiden vært gjennom en kraftig nedbemanning. Men ifølge direktøren er strategien med å få unge, nyutdannede inn i selskapet noe som har bred støtte internt.

– Dette blir sett på som et veldig godt initiativ i organisasjonen. Tillitsvalgte i Statoil støtter godt opp under dette. Vår satsning på ungdom, sommerjobber, internships og lærlinger, der er vi veldig omforent. Det opplever jeg absolutt.