Aktiverer KI-system for å overvåke russisk skyggeflåte

Skip som kan true undersjøisk infrastruktur, eller som har annen mistenkelig atferd, skal overvåkes av et britisk system. Reaksjonssystemet sporer aktivitet i havet, og har særlig fokus på skip tilknyttet den russiske skyggeflåten.

Systemet er en del av Joint Expeditionary Force (JEF), en britiskledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke hvor Norge er deltaker.

Dette kommer som følge av mistenkte sabotasjeaksjoner i Østersjøen. Systemet benytter ifølge en pressemelding fra britiske myndigheter kunstig intelligens for å analysere data fra en rekke kilder.

Dette inkluderer data fra automatisk skipsidentifikasjon (AIS), som brukes til å avgjøre hvilken risiko et skip utgjør når det seiler mot definerte områder. Systemet vil så automatisk følge med på skip det identifiserer som mistenkelig.

Varsler fra systemet sendes videre til medlemmer av JEF og allierte Nato-land, som så kan respondere.

Er del av responssystem

Systemet er del av JEFs responsalternativ (JRO) Nordic Warden, som sist ble utløst i juni i fjor. Dette har som fokus å beskytte kritisk infrastruktur under vann i Nord-Europa.

Nordic Warden ble på nytt utløst forrige uke, som følge av skadene på Estlink2-kabelen i Østersjøen. Målet er å overvåke store havområder ved å ta i bruk forholdsvis begrensede ressurser. Nordsjøen og Kattegat angis som to av til sammen 22 områder som er under særlig overvåkning.

I en felles uttalelse sier JEF-landene at Estlink2-hendelsen demonstrerer risikoen kommunikasjons- og energiinfrastrukturen i havet er utsatt for, og berømmer Finland og Estland for håndteringen av hendelsen.

Koordinerer styrker

JEF har ingen egne stående styrker, men er organisert for å raskt kunne svare på situasjoner som krever forsvarsstyrker eller krisehåndtering. Sist Nordic Warden ble aktivert var det også hendelser i Østersjøen som var bakteppet.

JEFs operative hovedkvarter i London planla da aktiviteter som utnyttet til sammen 28 skip og seks fly for å overvåke havområder fra Norges vestkyst til østlige Østersjøen. Alle ressurser er under nasjonal kommando, men koordineres av JEF.