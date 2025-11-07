Å splitte Equinor kan være bedre for alle

Grønn omstilling var en marsjordre da Anders Opedal ble konsernsjef for fem år siden. Men de fleste av Equinors aksjonærer ønsker ikke klimaomstilling. De vil ha maks utbytte.

– Vi er veldig negative til hele den grønne satsingen, da det er altfor lav avkastning på investeringene de gjør, sier Gaute Eie i Eika Kapitalforvaltning til DN.

Han legger til at verken Aker BP eller Vår Energi «driver med grønt». For som Erna Solberg (H) pleier å si: Det eneste som er mer lønnsomt enn olje, er heroin og våpen.

Ikke krystallklart

Er slike olje-investorer de rette til å bygge opp en grønn business i Equinor?

I fjor stupte aksjekursen fordi Equinor ikke ville svekke klimaambisjonene. I år ble klimamålene svekket. De aller fleste aksjonærene stemte for. Inkludert staten.

Statens mål med å eie Equinor er «Høyest mulig avkastning – innenfor bærekraftige rammer». Men det er ikke krystallklart hva «bærekraftige rammer» betyr.

Kanskje er det oppfylt bare ved å vise til regjeringens rapport som sier at norsk olje og gass reduserer utslipp globalt?

Er staten en grønn eier?

Da det ble kjent at elektrifiseringen av sokkelen har stoppet opp, og at Equinor ikke vil gjennomføre de siste prosjektene sine, sa energiministeren at det er «til å leve med».

Regjeringen vil også fase ut CO 2 -avgiften på sokkelen, slik at de gjenstående feltene ikke stenges ned «for tidlig», som det står i statsbudsjettet.

Det virker ikke som staten heller vil at Equinor skal legge om kursen fullstendig.

Nå er begrepet bredt energiselskap fjernet fra årsrapporten, og 250 årsverk er kuttet fra fornybarorganisasjonen. Equinor venter i stedet vekst i olje- og gassproduksjonen.

Blør for Ørsted

Men like før fornybar-kuttene gjorde Equinor et uventet trekk: De kjøpte nesten 10 prosent av det danske fornybar-selskapet Ørsted.

Børsen hatet det. Equinor falt med rundt 30 milliarder kroner, altså mer enn selve Ørsted-investeringen.

Eie i Eika Kapitalforvaltning sier rett ut at Ørsted-kjøpet gjør at de heller eier andre oljeselskaper.

Hvorfor gjør Equinor dette, samtidig som de sparer inn på alt annet fornybart?

Rykter om splitting

Spekulasjonene går høyt om en mulig oppsplitting av Equinor, hvor det grønne skilles ut og puttes inn i Ørsted. Equinor gjør ingenting for å stoppe ryktene. Tvert imot.

– Vi mener et tettere samarbeid mellom Ørsted og oss kan skape verdi for eierne i begge selskaper, sier Opedal til TU.

– Åpenbart en mulighet som kunne skapt mye verdi, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen til E24.

Nå vil Equinor ha en styreplass i Ørsted og bli en mer aktiv eier.

På sikt kan oppkjøp være en mulighet. Havvind-problemene i USA kan få den danske staten til å ønske seg ut av Ørsted, ifølge Danske Bank. Enkelte høyresidepartier har foreslått det allerede.

Kostnadsdrivende kultur

Vil en oppsplitting i et grønt og et fossilt Equinor få fart på fornybar-utbyggingen? Det skal man ikke se bort fra.

Uavhengig av aksjonærene er det nemlig ikke sikkert at oljeselskaper er best skikket til å utvikle nye klimaløsninger.

Det blir ofte hevdet at Norge har gode forutsetninger for å satse på havvind, fordi vi kan bygge på offshorekompetansen.

Men en masteroppgave fra Norges Handelshøyskole (NHH) viser i stedet at kulturarven fra olje og gass er kostnadsdrivende. Funnene er basert på intervjuer med ledende Equinor-ansatte og eksterne havvind-eksperter.

Én beskrev utfordringen «som å vokse opp med 70 millioner på bok, og så skal du plutselig leve på studentbudsjett».

FossilNor

Jeg har selv snakket med en ingeniør som har beskrevet oljekompetansen som en hemsko da han skulle jobbe med havvind. Visstnok ligger det fortsatt noe overdimensjonert kjetting på britisk sokkel som vitner om dette.

I olje og gass aksepteres dyrere tekniske løsninger og mye skreddersøm. Det er strenge regler, prosedyrer og dokumentasjonskrav og en sterk HMS-kultur, noe som er nødvendig på en oljeplattform, men ikke i et fornybaranlegg.

Kanskje er det derfor best å kjøre på med et rendyrket FossilNor og et like rendyrket fornybarselskap.

Som en kollega sa; det er vanskelig å være pyroman og brannmann samtidig.