Å kjøpe nye klær tar tid: Ny forsinkelse for historisk nordisk samarbeid

I 2014 fikk Forsvarsmateriell (FMA) oppdraget fra Forsvarsdepartementet om å starte arbeidet med å kjøpe inn nye stridsuniformer.

To år senere ble Norge, Sverige, Danmark og Finland enige om å dra på kleshandel i fellesskap og kjøpe identisk ny stridsbekledning.

Prosjektet omtales av FMA som historisk, ettersom det er første gang de fire nordiske landene går sammen om en slik fellesanskaffelse av denne størrelsen som kan være verdt totalt rundt fem milliarder kroner.

Samtidig er det nå klart at firenasjonersprosjektet er blitt forsinket og at nye uniformer tidligst kan leveres godt ut i 2022.

Oppstart vinteren 2016

«The Nordic Combat Uniform Project» (NCU) ble startet opp i februar 2016, og er en del av samarbeidsprogrammet Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Det ledes av norske Forsvarsmateriell med støtte fra de tre andre nasjonenes tilsvarende anskaffelsesorganisasjoner.

Målet er å skaffe ny, ensartet stridsbekledning til en lavere pris enn hvert enkeltland ville fått til på egen hånd.

Uniformssystemet består av plagg fra innerst til ytterst, og skal brukes av alle forsvarsgrener i alle de fire landene, både hjemme og ute. Det eneste som vil skille en norsk stridsuniform fra en svensk, dansk eller finsk, er helt ytterst. Alle land beholder sin egen kamuflasje.

Da Teknisk Ukeblad omtalte anskaffelsen i juni i fjor, var en svært omfattende brukertesting nettopp avsluttet og dataene herfra i ferd med å analyseres. Da var målet å sluttføre forhandlingene samme høst og inngå kontrakt i januar 2021 slik at de første uniformene kunne leveres mot slutten av samme år.

Lille julaften i fjor kom det fram at dette ikke lot seg gjøre. Da var ambisjonen, ifølge dokumenter Teknisk Ukeblad fikk tilgang til via Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), å tildele kontrakten i månedsskiftet mars/april 2021. Heller ikke dette målet ble nådd.

Pandemi og mer testing

Orlogskaptein Tor Inge Thun i Forsvarsmateriell, som er nordisk prosjektleder, henviser til kommunikasjonsavdelinga i FMA når Teknisk Ukeblad spør om status for anskaffelsen og årsaken til forsinkelsene.

Kommunikasjonsrådgiver Jannicke Hauan Strand opplyser i en e-post at planen nå er å inngå kontrakt i løpet av høsten 2021. Hvorfor dette har dratt ut i tid forklarer hun slik:

– I tillegg til at pandemien har vært en utfordring, har det har vært gjennomført omfattende testing av tilbydernes produkter. De siste testene ble gjennomført så sent som i 2021.

Teknisk Ukeblad har også bedt FMAs svenske kolleger i Försvarets materiellverk (FMV) om deres framstilling av hvorfor prosessen fortsetter å dra ut i tid, uten å lykkes med å få noen kommentar.

I juni i fjor, tidlig i pandemien, ble det opplyst at prosjektet var i rute på tross av reiserestriksjonene som følge av covid-19.

Vi fikk forklart at deltakerne i et slikt flernasjonalt prosjekt allerede hadde vent seg til å jobbe mye digitalt og atskilt, og slik sett var rustet for den spesielle situasjonen. Men samtidig ble det understreket at det var usikkerhet knyttet til hvordan krisa påvirket leverandører fra andre land.

Seks ble til tre

Det tok godt over to år fra NCU ble startet opp til de fire nasjonene var blitt enige om et felles kravdokument som kunne sendes ut til de prekvalifiserte tilbyderne sommeren 2018.

De nordiske landene har blant annet hatt ulike krav til hva de forskjellige uniformene skal takle av klimasoner og hvor mye de skal tåle. Dette er løst gjennom å etablere ett system, men med tre-fire forskjellige konfigurasjoner.

Etter prekvalifiseringen var det seks leverandører som ble invitert inn i konkurransen, og deretter ble to tilbydere silt ut før brukertestinga, mens én ble avvist i etterkant.

Dermed har det altså gjenstått tre leverandører som kniver om kontrakten som totalt vil være verdt opp til 425 millioner euro totalt og som for Norges det er anslått å koste 100–150 millioner euro.