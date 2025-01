42 norske offshore-helikoptre kan bli satt på bakken

Det 42 Sikorsky S-92A-helikoptrene operatørene Bristow og CHC blant annet bruker til å transportere mannskaper til og fra norsk sokkel, kan få flyforbud i august dersom selskapene ikke dokumenterer at helikoptrenes redningsflåter oppfyller kravene i regelverket. Dette skriver Aftenposten, som også siterer Bergens Tidende.

Et slikt forbud kan få store konsekvenser for norsk olje- og gassproduksjon.

Ifølge Statens havarikommisjon (SMH) skal de to operatørselskapene ha vært i god tro, siden de hadde fått beskjed fra helikopterprodusenten Sikorsky at helikoptrene var utstyrt i samsvar med regelverket. Men SMH og EUs byrå for flysikkerhet, EASA, mener det ikke dokumentert at redningsflåtene kan utløse slik regelverket krever.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra ny teknologi til gamle skip: Slik sikrer de skipsfarten verden rundt

Bakgrunnen for saken er ulykken utenfor Sotra med Bristows redningshelikopter i februar i fjor. Da ble ingen av de to redningsflåtene til helikopteret utløst.

Både Sikorsky og CHC er ifølge Aftenposten sikre på at saken blir løst før fristen. Bristow svarer ifølge Aftenposten at selskapet avventer endelig avklaring fra EASA og Sikorsky.