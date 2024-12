– Vi er fortsatt i nær rekordhøyt terreng for globale temperaturer, og det er sannsynlig at det vil vare minst de neste månedene, sier klimaforsker Julien Nicolas til nyhetsbyrået Reuters.

I rapporten som Copernicus Climate Change Service (C3S) la fram mandag, heter det at dataene fra januar til november i år bekrefter at det nå er sikkert at 2024 blir det varmeste som er målt.

Den forrige rekorden ble satt i 2023.

Nest varmeste november

Forrige måned var den nest varmeste november som noen gang er målt, kun overgått av samme måned i fjor.

I år er også første gang at den globale gjennomsnittstemperaturen ligger over 1,5-gradersmålet, noe EU-tjenesten allerede forrige måned varslet at nesten sikkert kom til å skje.

1,5-gradersmålet refererer til en global klimamålsetting som var en del av Parisavtalen i 2015. Målet er å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader Celsius over førindustrielt nivå. Forskning har vist at en oppvarming på over 1,5 grader vil føre til betydelige, irreversible klimaendringer, som alvorlige hetebølger, mer intense stormer, havnivåstigning og store økosystemskader.

Samtidig understreker C3S-nestleder Samantha Burgess at ett enkelt år over 1,5-gradersmålet ikke betyr at Parisavtalen er brutt. Hun mener imidlertid det betyr at ambisiøse klimatiltak er viktigere enn noen gang.

Ekstremvær verden over

Ekstremvær har feid over verden i 2024, med alvorlig tørke i Italia og Sør-Amerika, fatale flomkatastrofer i Nepal, Sudan og Europa, hetebølger i Mexico, Mali og Saudi-Arabia og katastrofale sykloner i USA og Filippinene.

Vitenskapelige studier har bekreftet menneskeskapte klimaendringers fingeravtrykk på alle disse katastrofene, skriver Reuters.

Copernicus Climate Change Service gjør beregningene sine ved å bruke en kombinasjon av satellittdata, værstasjoner, og klimamodeller for å overvåke og analysere globale temperaturer.