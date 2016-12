Vil ha Tesla Gigafactory til Finland

Den finske byen Vaasa skal forsøke å lokke til seg Tesla, og få den amerikanske bilfabrikanten til å bygge en «Gigafactory» i byen.

Dette melder byen i en pressemelding, hvor det forklares at de setter i gang etter at det ble kjent at Tesla skal bygge en europeisk Gigafactory.

Vaasa mener at de har et en unik kombinasjon som kan være et trumfkort: Europas største forekomst av litium, som er i Kaustinen, drøyt 11 mil nordøst for byen.

Nordens viktigste energiteknologiklynge finnes også i Vaasa, heter det i pressemeldingen. Klyngen generer nærmere en tredel av Finlands eksport av energiteknologi.

Politisk støtte

Ordfører Tomas Häyry sier at Vaasa og Tesla begge har mål om å få verden over på fornybar energi så fort som mulig, og at de dermed har en ypperlig mulighet.

Finlands påtroppende næringsminister, Mika Lintilä, støtte byens forsøk på å lokke til seg Tesla, og beskriver det som en fin mulighet for hele landet.

Tesla produserer elbiler som SUV-en Model X. Foto: NTB Scanpix

En koalisjon av eksperter innen logistikk, økonomi prosjektledelse og forskjellige ingeniørdisipliner settes nå sammen for å lage en konsekvensutredning og prosessbeskrivelse, og går i gang med dette umiddelbart.

Planen skal presenteres i løpet av første kvartal neste år.

Det var fire privatpersoner som foreslo idéen for ordføreren, skriver Vasabladet.fi.

Energiklyngen Energy Vaasa består av over 140 bedrifter med rundt 10 000 ansatte totalt, og og har en omsetning på rundt 4 milliarder euro i året.

Flere land enn Tyskland har forsøkt å lokke til seg Tesla. Lignende initiativer finnes i blant annet Tyskland, Frankrike og Belgia. Tesla har allerede en fabrikk hvor de ferdigstiller biler i Nederland.

Teslas Gigafactory i Nevada i USA er for øvrig ikke ferdigstilt, men når den er det skal både batteri og biler bygges her.

Svensker vil også ha batterifabrikk

Dette er for øvrig ikke det eneste nordiske initiativet som er presentert i det siste. Nylig ble det kjent at svenske SGF Energy AB har planer om å bygge sin egen batterifabrikk i gigafactory-klassen i Sverige.

De har fått et oppstartstilskudd på 19 millioner svenske kroner fra Energimyndigheten.

SGF mener at Norden er en ideell plassering for en slik fabrikk, ettersom det er stor tilgang på fornybar energi og tilgang på viktige råvarer i landene.

Om denne fabrikken realiseres er det imidlertid ikke snakk om en Tesla-fabrikk, men en batterifabrikk som skal forsyne europeisk bilindustri med batterier til elbiler.